Компания Hutchison Ports (материнский холдинг - CK Hutchison Holdings) зарегистрировала дочернюю компанию "Хатчисон Портс Юкрейн" (Одесса) для работы в Украине.

Согласно Единому государственному реестру юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, уставный капитал "Хатчисон Портс Юкрейн" - 700 тыс. грн, из которых 7 тыс. грн внесены "Хатчисон Портс Незерландс", 693 тыс. грн. - "Хатчисон Портс Турки".

Компания будет заниматься транспортной обработкой грузов (основной вид деятельности), а также вспомогательным обслуживанием водного транспорта, и другой вспомогательной деятельностью в сфере транспорта, информирует ЦТС со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Компания зарегистрирована 18 июля текущего года. Ее руководителем назначена Евгения Чирикова.

Как известно, в декабре 2017 года комиссия Министерства инфраструктуры согласовала заявку Hutchison Ports на аренду территории морского порта "Черноморск" (Одесская обл.) в районе 1-6 причалов.

В 2017 году компания Hutchison Ports обработала 13% всех мировых контейнерных перевозок - около 90 млн TEU.

Ранее сообщалось, что тендер при участии Hutchison Ports, на котором определят арендатора тыловых зон причалов №1-6 порта Черноморск, может быть проведен в июле.