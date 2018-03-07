Hutchison Ports зарегистрировала "дочку" для работы в Украине
|20:01 23.07.2018
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|Одесса
Компания Hutchison Ports (материнский холдинг - CK Hutchison Holdings) зарегистрировала дочернюю компанию "Хатчисон Портс Юкрейн" (Одесса) для работы в Украине.
Согласно Единому государственному реестру юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, уставный капитал "Хатчисон Портс Юкрейн" - 700 тыс. грн, из которых 7 тыс. грн внесены "Хатчисон Портс Незерландс", 693 тыс. грн. - "Хатчисон Портс Турки".
Компания будет заниматься транспортной обработкой грузов (основной вид деятельности), а также вспомогательным обслуживанием водного транспорта, и другой вспомогательной деятельностью в сфере транспорта, информирует ЦТС со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Компания зарегистрирована 18 июля текущего года. Ее руководителем назначена Евгения Чирикова.
Как известно, в декабре 2017 года комиссия Министерства инфраструктуры согласовала заявку Hutchison Ports на аренду территории морского порта "Черноморск" (Одесская обл.) в районе 1-6 причалов.
В 2017 году компания Hutchison Ports обработала 13% всех мировых контейнерных перевозок - около 90 млн TEU.
Ранее сообщалось, что тендер при участии Hutchison Ports, на котором определят арендатора тыловых зон причалов №1-6 порта Черноморск, может быть проведен в июле.
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