Лагерь "Виктория" в Одессе, где в результате пожара погибли трое детей, проверяют международные эксперты.

Об этом сообщает "Слидство.Инфо", передает Украинская правда.

"Группа из международных специалистов начала независимую пожарно-техническую и строительную экспертизу лагеря "Виктория", – отмечают журналисты, которые сейчас находятся в Одессе.

По их информации, эксперты начали просеивать сгоревшие обломки здания на месте пожарища, а также изымают образцы древесины из аналогичных соседних зданий. Их будут проверять на состояние противопожарной обработки.

Также эксперты получат доступ к материалам уголовных производств и непосредственно к объектам детского лагеря.

В ночь на 16 сентября 2017 года в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка.

В результате пожара погибли трое детей.

Следствие в отношение пожара продолжается сразу по нескольким направлениям и по шести уголовных производствах.