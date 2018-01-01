Пожар в "Виктории": за лагерь взялись международные эксперты
|19:36 23.07.2018
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|Одесса
Лагерь "Виктория" в Одессе, где в результате пожара погибли трое детей, проверяют международные эксперты.
Об этом сообщает "Слидство.Инфо", передает Украинская правда.
"Группа из международных специалистов начала независимую пожарно-техническую и строительную экспертизу лагеря "Виктория", – отмечают журналисты, которые сейчас находятся в Одессе.
По их информации, эксперты начали просеивать сгоревшие обломки здания на месте пожарища, а также изымают образцы древесины из аналогичных соседних зданий. Их будут проверять на состояние противопожарной обработки.
Также эксперты получат доступ к материалам уголовных производств и непосредственно к объектам детского лагеря.
В ночь на 16 сентября 2017 года в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка.
В результате пожара погибли трое детей.
Следствие в отношение пожара продолжается сразу по нескольким направлениям и по шести уголовных производствах.
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