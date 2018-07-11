В США создали специальное подразделение для борьбы с кибератаками из России
|19:10 23.07.2018
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|Россия
Директор Агентства национальной безопасности США Пол Накасонэ заявил о создании специального подразделения для борьбы с российскими угрозами в киберпространстве.
Об этом Накасонэ рассказал на ежегодном форуме по вопросам безопасности в Аспене, сообщает Bloomberg, передает Европейская правда.
"Россия имеет большие возможности, на которые мы, безусловно, будем отвечать. Я создал российскую группу -Russia Small Group. Это соответствует тому, что разведывательное сообщество делало после 2016 года, 2017 года", - сказал Накасонэ.
Генерал Накасонэ является директором АНБ и одновременно возглавляет так называемое киберкомандование - подразделение вооруженных сил США, которое занимается военными кибероперациями.
Накасонэ так описал стратегическое взаимодействие с Россией и Китаем: "противники, на которых мы должны сосредоточиться на раннем этапе и в будущем".
Напомним, 13 июля департамент юстиции США выдвинул обвинения 12 сотрудникам военной разведки РФ за хакерскую деятельность во время президентской избирательной кампании в 2016 году.
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