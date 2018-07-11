Директор Агентства национальной безопасности США Пол Накасонэ заявил о создании специального подразделения для борьбы с российскими угрозами в киберпространстве.

Об этом Накасонэ рассказал на ежегодном форуме по вопросам безопасности в Аспене, сообщает Bloomberg, передает Европейская правда.

"Россия имеет большие возможности, на которые мы, безусловно, будем отвечать. Я создал российскую группу -Russia Small Group. Это соответствует тому, что разведывательное сообщество делало после 2016 года, 2017 года", - сказал Накасонэ.

Генерал Накасонэ является директором АНБ и одновременно возглавляет так называемое киберкомандование - подразделение вооруженных сил США, которое занимается военными кибероперациями.

Накасонэ так описал стратегическое взаимодействие с Россией и Китаем: "противники, на которых мы должны сосредоточиться на раннем этапе и в будущем".

Напомним, 13 июля департамент юстиции США выдвинул обвинения 12 сотрудникам военной разведки РФ за хакерскую деятельность во время президентской избирательной кампании в 2016 году.