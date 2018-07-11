В США создали специальное подразделение для борьбы с кибератаками из России

19:10 23.07.2018 0 комментариев Россия

Директор Агентства национальной безопасности США Пол Накасонэ заявил о создании специального подразделения для борьбы с российскими угрозами в киберпространстве.

Об этом Накасонэ рассказал на ежегодном форуме по вопросам безопасности в Аспене, сообщает Bloomberg, передает Европейская правда.

"Россия имеет большие возможности, на которые мы, безусловно, будем отвечать. Я создал российскую группу -Russia Small Group. Это соответствует тому, что разведывательное сообщество делало после 2016 года, 2017 года", - сказал Накасонэ.

Генерал Накасонэ является директором АНБ и одновременно возглавляет так называемое киберкомандование - подразделение вооруженных сил США, которое занимается военными кибероперациями.

Накасонэ так описал стратегическое взаимодействие с Россией и Китаем: "противники, на которых мы должны сосредоточиться на раннем этапе и в будущем".

Напомним, 13 июля департамент юстиции США выдвинул обвинения 12 сотрудникам военной разведки РФ за хакерскую деятельность во время президентской избирательной кампании в 2016 году.



Ещё на эту тему:

11:15 24.07.2018
Конгресс США: страны, перешедшие с российского оружия на американское, могут быть освобождены от санкций
13:28 23.07.2018
США готовят новые санкции против РФ до приезда Путина в Вашингтон
17:23 20.07.2018
Американского посла в России призывают покинуть свой пост, после саммита президентов двух стран
08:25 18.07.2018
Украинцы Канады потребовали признать РФ спонсором терроризма
20:40 17.07.2018
Члены Палаты представителей Конгресса США готовы рассмотреть новые санкции против России
18:02 17.07.2018
Бегавший по футбольному полю с пистолетом Саввиди перечислил 300 тысяч евро противникам переименования Македонии
21:13 16.07.2018
Франция закрыла свое представительство по торговле и инвестициям в РФ
18:11 16.07.2018
Премьер Македонии обвинил пророссийские силы в подготовке провокаций
08:56 13.07.2018
Маккейн предупредил Трампа перед Хельсинки: Путин - враг США
16:09 12.07.2018
США повторно предупреждают о санкциях против компаний, инвестирующих в Северный поток-2
08:30 12.07.2018
Трамп заявил, что поток "трубопроводных долларов" через европейские границы в Россию неприемлем
21:16 11.07.2018
Лидеры НАТО согласовали план "Четыре тридцатки": новые батальоны, эскадрильи и корабли
Новости
Азербайджан Азербайджан
10:21 24.07.2018
В рамках военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией были рассмотрены совместные проекты
14:40 19.07.2018
Зачитан приговор гражданину Молдовы, который нанес банковской системе Азербайджана урон на 1,5 млн манатов
14:04 16.07.2018
Служба госбезопасности Азербайджана задержала лиц, участвовавших в боевых действиях в Сирии
11:39 12.07.2018
На встрече глав МИД Азербайджана и Армении обстоятельно обсужден переговорный процесс по урегулированию конфликта
Все новости страны
Армения Армения
11:31 23.07.2018
В ответ на предложение Армении провести "определенные изменения" на российской военной базе начались внезапные учения
11:46 19.07.2018
Новая власть Армении не изменила позиции по Крыму — МИД Армении
19:36 18.07.2018
Инцидент вокруг 102 военной базы РФ в Армении Российские военные со стрельбой ворвались в армянское село / Видео
12:26 18.07.2018
Правительство Армении разрабатывает программы под «солидную помощь» ЕС
Все новости страны
Болгария Болгария
19:24 19.07.2018
Китайская компания отказалась от концессии аэропорта в Пловдиве
16:54 18.07.2018
Каждая десятая плотина в Болгарии нуждается в ремонте
15:51 17.07.2018
Министр обороны: То, что в Болгарию тайно прилетают самолеты с нелегальными мигрантами - фальшивая новость!
20:21 16.07.2018
Российский турист поджог отель «Понтика» на болгарском курорте Черноморец
Все новости страны
Греция Греция
13:27 24.07.2018
Страны ЕС посылают на помощь Греции самолеты, пожарных и медиков
09:07 24.07.2018
8 погибших и 56 раненых от пожара вокруг Афин / Видео
19:44 20.07.2018
МИД РФ выразил протест послу Греции
18:31 19.07.2018
Лавров отменил визит в Грецию, РФ вышлет греческих дипломатов
Все новости страны
Грузия Грузия
17:51 23.07.2018
За нарушение закона об оккупированных территориях в Грузии возбуждено 54 уголовных дела
12:20 23.07.2018
Грузия не признает дипотношений между Сирией и Южной Осетией
10:24 23.07.2018
Сирия и непризнанная республика Южная Осетия подписали соглашение об установлении дипломатических отношений
21:10 19.07.2018
Быть или не быть Грузии в НАТО, Путину ответили из Брюсселя
Все новости страны
Молдова Молдова
14:40 23.07.2018
В Молдове заявили о 56 гражданах страны, воевавших на стороне боевиков на Донбассе
09:12 23.07.2018
Парламент Молдовы принял в первом чтении закон о нейтральных номерах для автотранспорта приднестровцев
15:09 20.07.2018
Молдова позаимствует опыт Хорватии в процессе евроинтеграции
12:03 20.07.2018
Что-то сгнило и не работает: Молдова про реакцию ОБСЕ на российские провокации в Приднестровье
Все новости страны
Россия Россия
11:15 24.07.2018
Конгресс США: страны, перешедшие с российского оружия на американское, могут быть освобождены от санкций
19:10 23.07.2018
В США создали специальное подразделение для борьбы с кибератаками из России
17:01 23.07.2018
"Адмирал Кузнецов" лишился парового котла / Фото
13:28 23.07.2018
США готовят новые санкции против РФ до приезда Путина в Вашингтон
Все новости страны
Румыния Румыния
14:15 24.07.2018
Арестованная топ-менеджер “Интер РАО” якобы продавала через Молдавскую ГРЭС украинскую электроэнергию
12:39 24.07.2018
На румынской АЭС автоматически отключился один из реакторов
08:48 23.07.2018
Румыния модернизирует таможенные пункты на границах с Украиной, Молдовой и Сербией
13:20 18.07.2018
Часть национальных автомагистралей Румынии закрыли из-за наводнения
Все новости страны
Турция Турция
20:25 23.07.2018
В Турции задержали 43 предполагаемых боевиков ИГИЛ
18:50 20.07.2018
Нидерланды и Турция возобновляют дипотношения и возвращают послов
17:51 20.07.2018
Круизные компании включили Турцию в маршруты своих судов
08:25 20.07.2018
Нежелание западных союзников делиться технологиями подталкивает Анкару к поиску альтернатив. С-400 или Patriot?
Все новости страны
Украина Украина
13:54 24.07.2018
Компания из Калифорнии выиграла контракт USAID стоимостью 85 млн долларов на повышение энергобезопасности Украины
13:02 24.07.2018
Австралийская организация исправила карту с "российским Крымом" после жалоб
12:15 24.07.2018
Подача воды на аннексированный полуостров первый пункт в программе запросов России - "в конце пути – капитуляция"
11:49 24.07.2018
Кому не хватает днепровской воды? Кто и зачем просит воду для оккупированного Крыма
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс