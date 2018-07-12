Прокуратура Автономной Республики Крым проверяет причастность каждого крымского госслужащего к совершению государственной измены, которая должна заключаться в активных действиях по ведению подрывной деятельности.

Как сообщает Цензор.Нет, об этом в эфире Радио Крым.Реалии рассказала начальник управления Прокуратуры АРК Светлана Блудова, комментируя розыск бывшего крымского судьи Валерия Чернобука.

В то же время, по ее словам, каждого госслужащего или вообще каждого, кто находится на территории оккупированного Крыма, не будут преследовать согласно Уголовному кодексу Украины, тем более за особо тяжкое преступление.

"Мы проверяем причастность каждого лица именно к совершению государственной измены, которая должна заключаться в активных действиях: помощь в ведении подрывной деятельности. Судья Чернобук помогал оккупационной власти устанавливать судебную систему Российской Федерации", – сказала Блудова.

Она добавила, что сам факт работы в подконтрольных России "госорганах Крыма" не является преступлением.

"Обычный госслужащий, работающий в МЧС и помогающий народу, не будет нести уголовную ответственность", – утверждает сотрудница Прокуратуры АРК.

11 июля сотрудники Прокуратуры Автономной Республики Крым и Службы безопасности Украины провели обыски в помещениях, в которых проживает бывший председатель Апелляционного суда АРК Валерий Чернобук.

Бывшего крымского судью подозревают в совершении государственной измены. Его местонахождение на данный момент неизвестно. Позже Чернобука объявили в розыск.

По версии ГПУ, Чернобук оказывал помощь России и ее представителям в переходе судов АР Крым на осуществление правосудия на основании российского законодательства, что привело к обеспечению функционирования российских судебных органов, оккупации Крыма.

Ранее Чернобук отвергал все обвинения в поддержке российских властей Крыма, сообщая, что после оккупации был "вынужден покинуть свой пост" и переехать к семье в Днепр. По его словам, его буквально выгнали с работы в Крыму, не выдав ни трудовое, ни личное дело.

После переезда в апреле 2014 года на материковую часть Украины Чернобук работал судьей в Апелляционном суде в Днепропетровской области.

В сентябре 2016 года Верховная Рада Украины уволила его за нарушение присяги.