Прокуратура АРК обещает не преследовать людей, которые сотрудничают с оккупантами
|18:44 23.07.2018
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|Крым
Прокуратура Автономной Республики Крым проверяет причастность каждого крымского госслужащего к совершению государственной измены, которая должна заключаться в активных действиях по ведению подрывной деятельности.
Как сообщает Цензор.Нет, об этом в эфире Радио Крым.Реалии рассказала начальник управления Прокуратуры АРК Светлана Блудова, комментируя розыск бывшего крымского судьи Валерия Чернобука.
В то же время, по ее словам, каждого госслужащего или вообще каждого, кто находится на территории оккупированного Крыма, не будут преследовать согласно Уголовному кодексу Украины, тем более за особо тяжкое преступление.
"Мы проверяем причастность каждого лица именно к совершению государственной измены, которая должна заключаться в активных действиях: помощь в ведении подрывной деятельности. Судья Чернобук помогал оккупационной власти устанавливать судебную систему Российской Федерации", – сказала Блудова.
Она добавила, что сам факт работы в подконтрольных России "госорганах Крыма" не является преступлением.
"Обычный госслужащий, работающий в МЧС и помогающий народу, не будет нести уголовную ответственность", – утверждает сотрудница Прокуратуры АРК.
11 июля сотрудники Прокуратуры Автономной Республики Крым и Службы безопасности Украины провели обыски в помещениях, в которых проживает бывший председатель Апелляционного суда АРК Валерий Чернобук.
Бывшего крымского судью подозревают в совершении государственной измены. Его местонахождение на данный момент неизвестно. Позже Чернобука объявили в розыск.
По версии ГПУ, Чернобук оказывал помощь России и ее представителям в переходе судов АР Крым на осуществление правосудия на основании российского законодательства, что привело к обеспечению функционирования российских судебных органов, оккупации Крыма.
Ранее Чернобук отвергал все обвинения в поддержке российских властей Крыма, сообщая, что после оккупации был "вынужден покинуть свой пост" и переехать к семье в Днепр. По его словам, его буквально выгнали с работы в Крыму, не выдав ни трудовое, ни личное дело.
После переезда в апреле 2014 года на материковую часть Украины Чернобук работал судьей в Апелляционном суде в Днепропетровской области.
В сентябре 2016 года Верховная Рада Украины уволила его за нарушение присяги.
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