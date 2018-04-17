Прибывшие в Одессу корабли НАТО проведут совместные учения с ВМС ВСУ в Черном море / Фото
|18:18 23.07.2018
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|Украина
В морской порт Одессы с визитом прибыли корабли Североатлантического альянса.
Об этом сообщили в пресс-центре командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Сегодня утром в порт прибыли корабли постоянной военно-морской группы НАТО №2 (SNMG2) - фрегат Королевских ВМС Нидерландов DE RUYTER, фрегат Турецкой Республики FATIH, фрегат МС Румынии REGELE FERDINAND, и Постоянной противоминной военно-морской группы НАТО № 2 (SNMCMG2) - вспомогательное судно ВМС ФРГ RHEIN, минный тральщик ВМС Турции ANAMUR и минный тральщик МС Румынии LUPU DINESCU.
"Согласно программе проведено протокольную встречу иностранной делегации с командующим Военно-Морских Сил ВС Украины вице-адмиралом Игорем Воронченко. Стороны подчеркнули важность развития сотрудничества между украинскими ВМС и НАТО, флотами стран-партнеров с точки зрения повышения совместимости и укрепления безопасности в Черноморском регионе", - говорится в сообщении.
Корабли будут открыты для посещения жителями и гостями города 24 и 25 июля. Экипажи кораблей ждет культурная программа.
Как планируется, после завершения визита корабли указанных групп НАТО совместно с ВМС ВСУ проведут в Черном море тренировки типа PASSEX.
Напомним, в морской порт Одессы зашли военные корабли НАТО.
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