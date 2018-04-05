За нарушение закона об оккупированных территориях в Грузии возбуждено 54 уголовных дела

17:51 23.07.2018 0 комментариев Грузия

Из-за нарушения правил посещения оккупированных территорий Грузии в 2015-2017 годы уголовное преследование началось в отношении 46 лиц, а с января по июнь 2018 года включительно - в отношении восьми лиц.

Согласно статистике МВД Грузии, больше всего уголовных преследований начато в отношении граждан России, в 2015 году началось преследование также в отношении одного гражданина Грузии.

В 2015-2017 годы уголовное преследование по статье нарушение правил посещения самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия началось в отношении 18 граждан России, шести граждан Азербайджана, семи граждан Армении, трех граждан Украины, пяти граждан Турции, двух граждан Швеции, и по одному гражданину Эстонии, Молдовы, Пакистана, и Узбекистана, сообщает Грузия Online.

С января 2018 года по июнь включительно уголовное преследование началось в отношении четырех граждан Турции, двух граждан Азербайджана и двух - России.

В то же время в сообщении МВД сказано, что в связи с преступлением, предусмотренным УК Грузии, что подразумевает осуществление на оккупированных территориях запрещенной экономической деятельности, в следственных ведомствах не фиксируется информация о начале уголовного преследования.

23 октября 2008 года парламентом был принят закон «Об оккупированных территориях». 31 октября закон подписал президент Михаил Саакашвили. В августе 2009 года было объявлено, что в закон будет внесены поправки, направленные на допущение транзитного движения через Абхазию и Южную Осетию для лиц, ищущих в Грузии политического убежища.

В феврале 2013 года правительство Грузии внесло в парламент поправки, смягчающие этот закон. Согласно этим поправкам, первое нарушение закона квалифицируется как административное правонарушение (штраф 400 лари). Повторное и последующие нарушения относятся к категории уголовных преступлений. В этом случае к нарушителям может применяться штраф или лишение свободы на срок до года.



Ещё на эту тему:

11:25 02.07.2018
Новый глава МИД Грузии обсудит в Германии вопросы сотрудничества и интеграции в ЕС и НАТО
18:37 18.06.2018
Кандидат в премьеры Грузии заявил, что сократит количество министров в правительстве
16:51 14.06.2018
Европарламент принял резолюцию по Грузии
12:19 06.06.2018
Грузия проинформировала ООН о разрыве дипломатических отношений с Сирией
15:26 30.05.2018
В ЕС осудили установление «дипломатических отношений» между Сирией и оккупированными Абхазией и Южной Осетией
22:15 04.05.2018
Литва утвердила альтернативное название Грузии - Сакартвело
21:12 26.04.2018
Самый богатый человек Грузии вновь возглавит партию власти
21:09 05.04.2018
В Литве вводят двойное название Грузии
02:40 05.04.2018
В Литве рассмотрят изменение названия Грузии
09:12 26.02.2018
В День советской оккупации на дворце президента Грузии приспустили флаг
09:07 28.09.2017
Основные положения новой Конституции Грузии
10:36 27.09.2017
Парламент Грузії підтримав поправки до Конституції
Новости
Азербайджан Азербайджан
10:21 24.07.2018
В рамках военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией были рассмотрены совместные проекты
14:40 19.07.2018
Зачитан приговор гражданину Молдовы, который нанес банковской системе Азербайджана урон на 1,5 млн манатов
14:04 16.07.2018
Служба госбезопасности Азербайджана задержала лиц, участвовавших в боевых действиях в Сирии
11:39 12.07.2018
На встрече глав МИД Азербайджана и Армении обстоятельно обсужден переговорный процесс по урегулированию конфликта
Все новости страны
Армения Армения
11:31 23.07.2018
В ответ на предложение Армении провести "определенные изменения" на российской военной базе начались внезапные учения
11:46 19.07.2018
Новая власть Армении не изменила позиции по Крыму — МИД Армении
19:36 18.07.2018
Инцидент вокруг 102 военной базы РФ в Армении Российские военные со стрельбой ворвались в армянское село / Видео
12:26 18.07.2018
Правительство Армении разрабатывает программы под «солидную помощь» ЕС
Все новости страны
Болгария Болгария
19:24 19.07.2018
Китайская компания отказалась от концессии аэропорта в Пловдиве
16:54 18.07.2018
Каждая десятая плотина в Болгарии нуждается в ремонте
15:51 17.07.2018
Министр обороны: То, что в Болгарию тайно прилетают самолеты с нелегальными мигрантами - фальшивая новость!
20:21 16.07.2018
Российский турист поджог отель «Понтика» на болгарском курорте Черноморец
Все новости страны
Греция Греция
13:27 24.07.2018
Страны ЕС посылают на помощь Греции самолеты, пожарных и медиков
09:07 24.07.2018
8 погибших и 56 раненых от пожара вокруг Афин / Видео
19:44 20.07.2018
МИД РФ выразил протест послу Греции
18:31 19.07.2018
Лавров отменил визит в Грецию, РФ вышлет греческих дипломатов
Все новости страны
Грузия Грузия
17:51 23.07.2018
За нарушение закона об оккупированных территориях в Грузии возбуждено 54 уголовных дела
12:20 23.07.2018
Грузия не признает дипотношений между Сирией и Южной Осетией
10:24 23.07.2018
Сирия и непризнанная республика Южная Осетия подписали соглашение об установлении дипломатических отношений
21:10 19.07.2018
Быть или не быть Грузии в НАТО, Путину ответили из Брюсселя
Все новости страны
Молдова Молдова
14:40 23.07.2018
В Молдове заявили о 56 гражданах страны, воевавших на стороне боевиков на Донбассе
09:12 23.07.2018
Парламент Молдовы принял в первом чтении закон о нейтральных номерах для автотранспорта приднестровцев
15:09 20.07.2018
Молдова позаимствует опыт Хорватии в процессе евроинтеграции
12:03 20.07.2018
Что-то сгнило и не работает: Молдова про реакцию ОБСЕ на российские провокации в Приднестровье
Все новости страны
Россия Россия
11:15 24.07.2018
Конгресс США: страны, перешедшие с российского оружия на американское, могут быть освобождены от санкций
19:10 23.07.2018
В США создали специальное подразделение для борьбы с кибератаками из России
17:01 23.07.2018
"Адмирал Кузнецов" лишился парового котла / Фото
13:28 23.07.2018
США готовят новые санкции против РФ до приезда Путина в Вашингтон
Все новости страны
Румыния Румыния
14:15 24.07.2018
Арестованная топ-менеджер “Интер РАО” якобы продавала через Молдавскую ГРЭС украинскую электроэнергию
12:39 24.07.2018
На румынской АЭС автоматически отключился один из реакторов
08:48 23.07.2018
Румыния модернизирует таможенные пункты на границах с Украиной, Молдовой и Сербией
13:20 18.07.2018
Часть национальных автомагистралей Румынии закрыли из-за наводнения
Все новости страны
Турция Турция
20:25 23.07.2018
В Турции задержали 43 предполагаемых боевиков ИГИЛ
18:50 20.07.2018
Нидерланды и Турция возобновляют дипотношения и возвращают послов
17:51 20.07.2018
Круизные компании включили Турцию в маршруты своих судов
08:25 20.07.2018
Нежелание западных союзников делиться технологиями подталкивает Анкару к поиску альтернатив. С-400 или Patriot?
Все новости страны
Украина Украина
13:54 24.07.2018
Компания из Калифорнии выиграла контракт USAID стоимостью 85 млн долларов на повышение энергобезопасности Украины
13:02 24.07.2018
Австралийская организация исправила карту с "российским Крымом" после жалоб
12:15 24.07.2018
Подача воды на аннексированный полуостров первый пункт в программе запросов России - "в конце пути – капитуляция"
11:49 24.07.2018
Кому не хватает днепровской воды? Кто и зачем просит воду для оккупированного Крыма
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс