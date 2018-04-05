Из-за нарушения правил посещения оккупированных территорий Грузии в 2015-2017 годы уголовное преследование началось в отношении 46 лиц, а с января по июнь 2018 года включительно - в отношении восьми лиц.

Согласно статистике МВД Грузии, больше всего уголовных преследований начато в отношении граждан России, в 2015 году началось преследование также в отношении одного гражданина Грузии.

В 2015-2017 годы уголовное преследование по статье нарушение правил посещения самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия началось в отношении 18 граждан России, шести граждан Азербайджана, семи граждан Армении, трех граждан Украины, пяти граждан Турции, двух граждан Швеции, и по одному гражданину Эстонии, Молдовы, Пакистана, и Узбекистана, сообщает Грузия Online.



С января 2018 года по июнь включительно уголовное преследование началось в отношении четырех граждан Турции, двух граждан Азербайджана и двух - России.



В то же время в сообщении МВД сказано, что в связи с преступлением, предусмотренным УК Грузии, что подразумевает осуществление на оккупированных территориях запрещенной экономической деятельности, в следственных ведомствах не фиксируется информация о начале уголовного преследования.

23 октября 2008 года парламентом был принят закон «Об оккупированных территориях». 31 октября закон подписал президент Михаил Саакашвили. В августе 2009 года было объявлено, что в закон будет внесены поправки, направленные на допущение транзитного движения через Абхазию и Южную Осетию для лиц, ищущих в Грузии политического убежища.

В феврале 2013 года правительство Грузии внесло в парламент поправки, смягчающие этот закон. Согласно этим поправкам, первое нарушение закона квалифицируется как административное правонарушение (штраф 400 лари). Повторное и последующие нарушения относятся к категории уголовных преступлений. В этом случае к нарушителям может применяться штраф или лишение свободы на срок до года.