Вице-спикер подконтрольного Кремлю крымского парламента Ремзи Ильясов написал заявление об отставке.
|16:15 23.07.2018
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|Крым
Вице-спикер подконтрольного Кремлю крымского парламента Ремзи Ильясов ущел с должности так называемого заместителя Председателя Государственного Совета РК.
Об этом сообщили в пресс-службе Госсовета, передает Крым Информ.
Ильясов обратился к Константинову с заявлением о досрочном прекращении полномочий и освобождении его от занимаемой должности по собственному желанию.
В конце апреля об отставке Ильясова сообщал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
Ильясов до аннексии Крыма был председателем Постоянной комиссии Верховной Рады Автономной Республики Крым по межнациональным отношениям и проблемам депортированных граждан.
После аннексии Крыма в мае 2014 года стал вице-спикером российского парламента Крыма.
В декабре 2016 года прокуратура АРК направила в суд обвинительные акты в отношении одинадцати бывших депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, которых обвиняют в госизмене.
В списке депутатов значится и Ильясов.
В ходе расследования уголовных производств прокуратура АРК получила неопровержимые доказательства того, что «в марте 2014 эти депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым оказали помощь и способствовали оккупации Крыма».
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