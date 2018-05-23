Вице-спикер подконтрольного Кремлю крымского парламента Ремзи Ильясов написал заявление об отставке.

16:15 23.07.2018 0 комментариев Крым

Вице-спикер подконтрольного Кремлю крымского парламента Ремзи Ильясов ущел с должности так называемого заместителя Председателя Государственного Совета РК.

Об этом сообщили в пресс-службе Госсовета, передает Крым Информ.

Ильясов обратился к Константинову с заявлением о досрочном прекращении полномочий и освобождении его от занимаемой должности по собственному желанию.

В конце апреля об отставке Ильясова сообщал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

 Ильясов до аннексии Крыма был председателем Постоянной комиссии Верховной Рады Автономной Республики Крым по межнациональным отношениям и проблемам депортированных граждан.

После аннексии Крыма в мае 2014 года стал вице-спикером российского парламента Крыма.

В декабре 2016 года прокуратура АРК направила в суд обвинительные акты в отношении одинадцати бывших депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, которых обвиняют в госизмене.

В списке депутатов значится и Ильясов.

В ходе расследования уголовных производств прокуратура АРК получила неопровержимые доказательства того, что «в марте 2014 эти депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым оказали помощь и способствовали оккупации Крыма».



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