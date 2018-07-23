"Адмирал Кузнецов" лишился парового котла / Фото

17:01 23.07.2018 0 комментариев Россия

Тяжелый авианесущий крейсер Северного флота "Адмирал Кузнецов", находящийся на ремонте, лишился одного из своих главных паровых котлов КВГ-4. Его заменят на новый.

Появились и фотографии, как с крейсера снимают некоторые узлы и механизмы, в том числе и паровой котел, сообщает bmpd, передает rg.ru.

Крейсер "Адмирал Кузнецов" ремонтируют специалисты мурманского 35 судоремонтного завода центра судостроения "Звездочка".

По плану на корабле поменяют энергетическое оборудование, те же котлы, а также ряд насосов. Появится и новая аппаратура для обеспечения полетов. Укрепят и противовоздушную оборону за счет комплексов "Панцирь" в морском исполнении.

Планируется, что ремонт на корабле должны закончить в 2020 году, а в состав флота"Адмирал Кузнецов" вернется к 2021-му.

Он по-прежнему остается единственным авианесущим крейсером Военно-морского флота России.



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