Защита Панова обжаловала приговор оккупационного "суда" - Адвокаты настаивают на полном оправдании
|17:26 23.07.2018
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|Крым
Защита Евгения Панова, которого обвиняют в подготовке диверсии в оккупированном Крыму, подала апелляцию на решение крымского "суда" о его восьмилетнем заключении в колонии строгого режима.
Об этом сообщает "Крымская правозащитная группа" на своей странице в Facebook, передает РБК Украина.
Апелляцию защитники подали в Верховный суд Российской Федерации. Адвокаты настаивают на полном оправдании подзащитного.
"Подали апелляцию в Верховный суд России. Согласно позиции Панова, мы просим полностью его оправдать", - отметил адвокат Панова Сергей Легостов.
Так называемый "Верховный суд" Крыма 13 июля 2018 года приговорил Панова к 8 годам колонии строгого режима. Добавим, что российские спецслужбы обвинили украинца и в "контрабанде боеприпасов через таможенную границу Таможенного союза".
Так, правозащитники зафиксировали в деле Панова пытки, психологическое давление, фальсификации доказательств, препятствование работе адвокатов, нарушение права на справедливый суд.
Руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник утверждает, что украинца могут вывезти с территории полуострова в Россию, так как в Крыму нет соответствующих пенитенциарных заведений.
Сейчас защита Панова собирает материалы для обращения в Европейский суд по правам человека.
Напомним, как писало РБК-Украина, Министерство иностранных дел выразило категорический протест в связи с решениями "судов" российской оккупационной власти Крыма от 13 июля 2018 года по делам политзаключенных Евгения Панова и Владимира Балуха.
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