96 літаків із 14 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 23 липня

09:00 24.07.2018 0 комментариев Read in English Симферополь

23 липня 2018 року, за даними моніторингової групи BSNews і «Майдану закордонних справ», до аеропорту Сімферополя, єдиного в анексованому Криму, прибули щонайменше 96 пасажирських авіалайнерів (рейсів)*.

* На деяких повітряних суднах рейси здійснюють дві авіакомпанії водночас. Такі польоти за напрямками ми класифікуємо як один.

Авіакомпанія «Аерофлот» виконала 27 рейсів до Сімферополя.

Авіакомпанія «Росія» виконала 18 рейсів, «Уральські авіалінії» - 17 рейсів.

По 11 рейсів на рахунку авіакомпаній «Глобус» і «S7 Airlines».

10 рейсів на рахунку авіакомпанії «Nordwind Airlines».

Авіакомпанії «Red Wings» і «NordAvia» виконали по 8 рейсів, «ЮВТ» - 7 рейсів до Сімферополя.

6 рейсів виконала авіакомпанія «Pegas Fly».

На рахунку авіакомпанії «Ямал» - 5 рейсів. 3 рейси на рахунку авіакомпанії «Алроса». 

По 1 рейсу виконали авіакомпанії «Сєвєрсталь», «Іжавіа» і «Якутія».

47 рейсів здійснювалися за маршрутом Москва-Сімферополь, 12 рейсів - Cанкт-Петербург-Сімферополь.

5 рейсів прилетіли з Казані, 4 - з Новосибірська. По 3 рейси прибули з Єкатеринбурга та Уфи, по 2 рейси - з Сочі, Челябінська і Тюмені.

По 1 рейсу прибули із Сиктивкара, Архангельська, Нижньовартовська, Нижнього Новгорода, Ханти-Мансійська, Кемерово, Томська, Красноярська, Череповця, Ростова, Самари, Белгорода, Іжевська, Сургута, Волгограда, Воронежа.

***

Своїми польотами до Криму ці авіакомпанії й екіпажі літаків порушили статтю 332-1 Кримінального кодексу України:

"Стаття 332-1. Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї

1. Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам держави - караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією транспортних засобів.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища, - караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією транспортних засобів.

3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, - караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією транспортних засобів"...

Редакція BSNews і Майдан закордонних справ (Київ) звертає увагу правоохоронних органів на необхідність реагування на факти порушення правового режиму окупованої території:

BSNews і «Майдан закордонних справ» внесли ці авіакомпанії та відповідні літаки до «чорного списку» порушників режиму тимчасово окупованої території України.

Це означає, що ми здійснюємо посилений моніторинг щодо цих авіакомпаній і конкретних повітряних суден, та інші дії за адміністративними, дипломатичними, авіаційними і правовими каналами. Звертаємо увагу, що, як і з питань аналогічних порушень з боку морських суден, ці дії мають дуже хороші перспективи.

Ми запрошуємо читачів BSNews брати активну участь у проекті «Чорний список» не лише у сфері морського, а й авіаційного транспорту.

Зокрема, ми просимо волонтерів продовжувати здійснювати детальний облік бортових номерів конкретних авіалайнерів для подальшого спрямування їх до Міжнародної організації повітряного транспорту ООН (ICAO) з метою заборони не лише авіакомпаніям, а й цим конкретним повітряним суднам на здійснення польотів до аеропортів цивілізованих країн.



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