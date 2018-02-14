Суд признал недействительным договор с николаевским предприятием для проведения дноуглубительных работ в портах Украины
|15:55 23.07.2018
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|Николаев
Договор между АПМУ и частным обществом заключался для проведения дноуглубительных работ в портах Украины.
Хозяйственный суд города Киева 18 июля 2018 года своим решением признал недействительным договор между Администрацией морских портов Украины (АМПУ) и ООО "Техморгидрострой Николаев" на сумму 712 млн гривен.
Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), передает РБК Украина.
Отмечается, что договор заключался на проведение дноуглубительных работ в портах Украины.
"Таким образом, суд удовлетворил в полном объеме иск, с которым НАБУ в марте 2017 года для предотвращения растраты бюджетных средств и защиты государственных интересов.
Кроме того, в результате судебного решения предотвращено перечисление в пользу общества около 395 млн гривен, что могло причинить АМПУ ущерб на сумму около 146 млн грн.
"В ходе частичного исполнения указанного договора исполнителем завышена стоимость услуг и причинены убытки на сумму 118 млн гривен", - сообщили в НАБУ.
Как сообщили в Бюро, основанием иска стали материалы, полученные детективами в ходе досудебного расследования в уголовном производстве о завладении в 2015-2016 годах средствами АМПУ во время проведения процедур государственных закупок. Так, в это время были заключены договоры с николаевским предприятием о предоставлении услуг по дноуглублению подходных каналов и акваторий Бердянского и Мариупольского морских портов.
Так, победителя торгов было выбрано с нарушениями законов "О государственных закупках" и "О защите экономической конкуренции". Чиновники АМПУ, вопреки рекомендациям государственных аудиторов, подписали договор о закупке работ и услуг ООО "Техморгидрострой Николаев".
"Вследствие таких действий государству нанесен ущерб на сумму свыше 247 млн гривен. Эта сумма подтверждена выводами судебно-экономической экспертизы и другими материалами уголовного производства. Нарушения допущенные при проведении закупки подтверждены заключениями специалистов Государственной аудиторской службы Украины и решениями Антимонопольного комитета Украины", - отметили в Бюро.
Напомним, 23 апреля 2018 года стало известно, что НАБУ завершило расследование дела о злоупотребления при закупке услуг по дноуглублению государственным предприятием "Администрация морских портов Украины".
Следствие установило, что должностные лица АМПУ в сговоре с частными лицами в 2015-2016 годах завладели средствами в размере около 250 млн гривен. В целом в этом деле подозревается 8 должностных лиц.
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