Министерство иностранных дел Великобритании выразило глубокую обеспокоенность состоянием здоровья голодающих узников Кремля Олега Сенцова и Владимира Балуха и призвало Россию немедленно освободить украинских политзаключенных.

Об этом сообщило в Facebook посольство Великобритании в Украине, передает Укринформ.

"Великобритания глубоко обеспокоена состоянием здоровья украинских политзаключенных Олега Сенцова и Владимира Балуха, которые объявили голодовку. Обоих российские власти посадили за решетку за их позицию относительно незаконной аннексии Крыма", - говорится в сообщении.

Посольство также обнародовало видео МИД Британии, в котором отмечается, что Россия на сегодняшний день удерживает более 70 украинских политзаключенных.

Авторы видео рассказывают, что режиссер Олег Сенцов, арестованный в мае 2014 года за непризнание нелегальной оккупации Крыма, объявил голодовку 14 мая. У него серьезные проблемы с сердцем и почками. А Владимир Балух, арестованный в декабря 2016 года после того, как вывесил украинский флаг, объявил голодовку 19 марта. Состояние его здоровья настолько ухудшилось, что он не смог присутствовать на последнем судебном заседании.

"Те, кто выступает против незаконной аннексии Россией Крыма, сталкиваются с преследованиями и нарушениями прав человека.

Мы в очередной раз призываем российские власти немедленно освободить украинских политзаключенных", - отмечается в видео британского внешнеполитического ведомства.

Как сообщалось, всего в России и аннексированном Крыму удерживают около 70 украинских политзаключенных, среди них и журналист Укринформа Роман Сущенко, которого в РФ приговорили к 12 годам колонии строгого режима якобы за шпионаж.