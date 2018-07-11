Суд РФ вернул дело политзаключенного Гриба на "доработку"

15:05 23.07.2018 0 комментариев Украина

Суд Российской Федерации (РФ) в понедельник, 23 июля, принял решение вернуть дело украинского политзаключенного Павла Гриба на доработку прокурорам.

Об этом в Facebook сообщила журналист Ирина Ромалийская, передает День.

Так, сегодня, 23 июля, в Ростове в суде Грибу зачитали обвинительный акт.

"Коллегия судей Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове решили: вернуть дело прокурорам на доработку", - написала она.

Сам Гриб на суде в РФ не признал свою вину и заявил об ошибках в ходе следствия.

Как сообщает "Громадське радіо", сегодня в суде РФ Грибу зачитали обвинительный акт, согласно которому украинца обвиняют в "принуждении к теракту". По версии обвинения, Гриб склонял российскую школьницу Татьяну Ершову изготовить и подорвать взрывчатку.

Кроме того, по информации издания, один из судей Сергей Горелов обратил внимание прокуроров, что в обвинительном акте указана старая редакция статьи 205 УК РФ, которая предусматривает восемь лет тюремного заключения, но уже не действует.

В свою очередь, прокурор назвал это ошибкой, добавив, что речь идет о новой редакции этой статьи, которая предусматривает 10 лет колонии. После этого судьи удалились в совещательную комнату, чтобы решили возвращать ли обвинительный акт прокурору.



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Суд РФ вернул дело политзаключенного Гриба на "доработку"
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