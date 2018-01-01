Служба информации и безопасности Молдовы (СИБ) заявила, что 56 граждан страны воевали на стороне боевиков так называемых “Донецкой/Луганской народных республик” (“ДНР”/”ЛНР”).

Об этом сообщает Ziarul de garda, передает MILITARY NAVIGATOR.

Так, пресс-секретарь СИБ Даниэллы Минзат рассказала, что на сегодня 18 из этих 56 граждан Молдовы задержаны, 15 из них уже осуждены.

“По неофициальным данным, двух граждан Молдовы осудили в Украине”, – заявила спикер.

Также она рассказала, что в Молдове граждан, которые воевали на стороне боевиков на Донбассе, осуждают по статье о наемниках, а в Украине – по статье о терроризме.

Кроме того, Минзат рассказала, что около 70% молдавских наемников, которые воевали на Донбассе, являются выходцами из социально уязвимых семей и безработные.