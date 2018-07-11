В оккупированном Крыму российские военные провели учения с использованием беспилотников
|14:15 23.07.2018
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|Крым
В оккупированном Крыму российские военные провели учения с использованием беспилотных летальных аппаратов.
Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа Минобороны России, передает УНН.
"В роли условного воздушного противника выступили беспилотные летательные аппараты из состава подразделений Южного военного округа и Черноморского флота, дислоцированных в Краснодарском крае и Республике Крым", - говорится в сообщении.
По сигналу центров управления, средства противовоздушной обороны (ПВО) флота были приведены в готовность к применению.
Напомним, вчера самолет Военно-воздушных сил Великобритании провел разведку у берегов Крыма.
Согласно сообщению, воздушное судно с бортовым номером ZJ691 поднялось с британской военной базы Акротири (Кипр).
На карте, опубликованной ресурсом, видно, что самолет дважды облетел побережья Крыма.
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