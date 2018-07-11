Для помощи семьям политзаключенных выделено около 96 млн гривен но не принят закон о статусе политических узников

13:56 23.07.2018 0 комментариев Крым

Для помощи украинским политузникам выделено около 96 млн гривен.

Об этом 21 июля во время заседания исполкома Всемирного конгресса крымских татар заявил Первый заместитель Министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юсуф Куркчи, передает корреспондент QHA.

По его словам, деньги в бюджет заложены, но чтобы выплатить их семьям политзаключенных, Верховная Рада должна принять закон о статусе политических узников.

- Деньги выделены, но соответсвующего закона нет. Чтобы их выплатить, нам нужно создать комиссию. В Украине нет закона о политических узниках. Поэтому очень сложно принимать какие-либо меры по оказанию социальной помощи, - подчеркнул Куркчи.

Он добавил, что соответствующий законопроект был подан на рассмотрение Верховной Рады год назад, но он до сих пор не принят.

Лидер крымских татар, Уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев отметил, что для решения вопроса будет создана специальная рабочая группа.

Как писало QHA, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект «О признании политическими заключенными лиц, лишенных свободы по политическим мотивам по решению органов власти Российской Федерации, и условия и порядок предоставления им государственной социальной помощи и льгот». Соавтором документа является Мин ВОТ. 



Ещё на эту тему:

20:11 20.07.2018
Под статью «государственная измена» могут попасть 18 тыс. крымских чиновников
19:17 20.07.2018
МИД Украины вызовет посла Италии в связи с заявлениями итальянского министра Сальвини по Крыму
16:02 20.07.2018
Вице-премьер Италии оправдал аннексию Россией Крыма и осудил Майдан
13:24 20.07.2018
Украина не примет тайных планов Путина по Донбассу и Крыму
11:10 20.07.2018
РФ продолжает репрессии против крымских татар в оккупированном Крыму, попытки изменить ситуацию безуспешны – Чубаров
10:42 20.07.2018
Результаты встречи Трампа с Путиным в разрезе крымской тематики вызывают раздражение – Чубаров
18:58 19.07.2018
Оккупанты в Крыму могут прибегнуть к терактам среди гражданского населения
17:13 19.07.2018
Чубаров напомнил, что "крымские" изменения в Конституцию наработали еще в прошлом году
11:46 19.07.2018
Новая власть Армении не изменила позиции по Крыму — МИД Армении
20:03 18.07.2018
Актеры московского театра «Квартета И» откажутся выступать в аннексированном Крыму даже если их пригласят
17:21 18.07.2018
Оккупанты Крыма создали список «крымоненавистников» 
20:14 17.07.2018
В Госдуме упорно связывают аннексию Крыма с временами императрицы Екатерины
Новости
Азербайджан Азербайджан
14:40 19.07.2018
Зачитан приговор гражданину Молдовы, который нанес банковской системе Азербайджана урон на 1,5 млн манатов
14:04 16.07.2018
Служба госбезопасности Азербайджана задержала лиц, участвовавших в боевых действиях в Сирии
11:39 12.07.2018
На встрече глав МИД Азербайджана и Армении обстоятельно обсужден переговорный процесс по урегулированию конфликта
12:26 11.07.2018
Азербайджанские суда выполняют дноуглубительные работы в российском секторе Каспия
Все новости страны
Армения Армения
11:31 23.07.2018
В ответ на предложение Армении провести "определенные изменения" на российской военной базе начались внезапные учения
11:46 19.07.2018
Новая власть Армении не изменила позиции по Крыму — МИД Армении
19:36 18.07.2018
Инцидент вокруг 102 военной базы РФ в Армении Российские военные со стрельбой ворвались в армянское село / Видео
12:26 18.07.2018
Правительство Армении разрабатывает программы под «солидную помощь» ЕС
Все новости страны
Болгария Болгария
19:24 19.07.2018
Китайская компания отказалась от концессии аэропорта в Пловдиве
16:54 18.07.2018
Каждая десятая плотина в Болгарии нуждается в ремонте
15:51 17.07.2018
Министр обороны: То, что в Болгарию тайно прилетают самолеты с нелегальными мигрантами - фальшивая новость!
20:21 16.07.2018
Российский турист поджог отель «Понтика» на болгарском курорте Черноморец
Все новости страны
Греция Греция
19:44 20.07.2018
МИД РФ выразил протест послу Греции
18:31 19.07.2018
Лавров отменил визит в Грецию, РФ вышлет греческих дипломатов
09:20 19.07.2018
Греция обвинила Россию в "постоянном неуважении"
18:42 18.07.2018
Греческий верховный суд отклонил жалобу на соглашение о переименовании Македонии
Все новости страны
Грузия Грузия
12:20 23.07.2018
Грузия не признает дипотношений между Сирией и Южной Осетией
10:24 23.07.2018
Сирия и непризнанная республика Южная Осетия подписали соглашение об установлении дипломатических отношений
21:10 19.07.2018
Быть или не быть Грузии в НАТО, Путину ответили из Брюсселя
16:47 19.07.2018
Украина примет участие в военных учениях НАТО в Грузии
Все новости страны
Молдова Молдова
14:40 23.07.2018
В Молдове заявили о 56 гражданах страны, воевавших на стороне боевиков на Донбассе
09:12 23.07.2018
Парламент Молдовы принял в первом чтении закон о нейтральных номерах для автотранспорта приднестровцев
15:09 20.07.2018
Молдова позаимствует опыт Хорватии в процессе евроинтеграции
12:03 20.07.2018
Что-то сгнило и не работает: Молдова про реакцию ОБСЕ на российские провокации в Приднестровье
Все новости страны
Россия Россия
17:01 23.07.2018
"Адмирал Кузнецов" лишился парового котла / Фото
13:28 23.07.2018
США готовят новые санкции против РФ до приезда Путина в Вашингтон
17:23 20.07.2018
Американского посла в России призывают покинуть свой пост, после саммита президентов двух стран
13:51 20.07.2018
Санкции отправили на дно новый флот ВМФ РФ — обзор нереализованных планов от Александра Коваленко
Все новости страны
Румыния Румыния
08:48 23.07.2018
Румыния модернизирует таможенные пункты на границах с Украиной, Молдовой и Сербией
13:20 18.07.2018
Часть национальных автомагистралей Румынии закрыли из-за наводнения
08:52 18.07.2018
Президент Европейской комиссии выступит посредником в конфликте между президентом и премьером Румынии
19:29 16.07.2018
В Румынии разбился второй за неделю военный самолет / Фото
Все новости страны
Турция Турция
18:50 20.07.2018
Нидерланды и Турция возобновляют дипотношения и возвращают послов
17:51 20.07.2018
Круизные компании включили Турцию в маршруты своих судов
08:25 20.07.2018
Нежелание западных союзников делиться технологиями подталкивает Анкару к поиску альтернатив. С-400 или Patriot?
11:05 18.07.2018
Новое законодательство фактически заменит режим чрезвычайного положения в Турции
Все новости страны
Украина Украина
16:15 23.07.2018
Вице-спикер подконтрольного Кремлю крымского парламента Ремзи Ильясов написал заявление об отставке.
15:55 23.07.2018
Суд признал недействительным договор с николаевским предприятием для проведения дноуглубительных работ в портах Украины
15:30 23.07.2018
Великобритания глубоко обеспокоена состоянием здоровья украинских политзаключенных Сенцова и Балуха / Видео
15:05 23.07.2018
Суд РФ вернул дело политзаключенного Гриба на "доработку"
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс