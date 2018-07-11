Для помощи украинским политузникам выделено около 96 млн гривен.

Об этом 21 июля во время заседания исполкома Всемирного конгресса крымских татар заявил Первый заместитель Министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юсуф Куркчи, передает корреспондент QHA.

По его словам, деньги в бюджет заложены, но чтобы выплатить их семьям политзаключенных, Верховная Рада должна принять закон о статусе политических узников.

- Деньги выделены, но соответсвующего закона нет. Чтобы их выплатить, нам нужно создать комиссию. В Украине нет закона о политических узниках. Поэтому очень сложно принимать какие-либо меры по оказанию социальной помощи, - подчеркнул Куркчи.

Он добавил, что соответствующий законопроект был подан на рассмотрение Верховной Рады год назад, но он до сих пор не принят.

Лидер крымских татар, Уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев отметил, что для решения вопроса будет создана специальная рабочая группа.

Как писало QHA, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект «О признании политическими заключенными лиц, лишенных свободы по политическим мотивам по решению органов власти Российской Федерации, и условия и порядок предоставления им государственной социальной помощи и льгот». Соавтором документа является Мин ВОТ.