Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что США должны подготовить новые санкции за вмешательство России в предстоящие выборы в Конгресс США 2018 года.

Об этом он сказал телеканалу CBS, передает Голос Америки, сообщает 112.ua.

Грэм настаивает, что санкции должны быть подготовлены еще до возможной встречи Трампа и Путина в Вашингтоне.

"Нельзя встречаться с этим человеком (Путиным) с позиции слабости. Надо сделать две вещи. Надо усилить нашу избирательную структуру. Также нужно работать с Конгрессом над разработкой новых санкций, потому что Путин не понимает нашего месседжа", - говорит сенатор.

Он отметил, что Дональд Трамп был более жесткий по отношению к России, чем бывший президент Барак Обама, но "это не работает".

"Нам нужны новые санкции, которые будут висеть над ним (Путиным) как Дамоклов меч, а потом уже можно с ним встречаться", - настаивает Линдси Грэм.

Напомним, что осенью текущего года в США пройдут так называемые промежуточные выборы, на которых будет избран новый состав Палаты представителей - 35 сенаторов и 39 губернаторов.

Трое кандидатов на выборы в Конгресс США, которые состоятся этой осенью, подверглись кибератаке с использованием поддельной страницы Microsoft.

По словам вице-президента компании по вопросам безопасности Тома Берта, действовали хакеры, предположительно, связанные с российской разведкой.

В Microsoft не сомневаются, что попытки кибератак осуществляла та же группировка, которая сломала сеть комитета Демократической партии США в преддверии президентских выборов 2016 года.