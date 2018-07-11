Концерн «Калашников» открыл представительство в оккупированном Севастополе
|13:04 23.07.2018
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|Севастополь
Концерн «Калашников», который входит в госкорпорацию «Ростех», открыл в Севастополе официальное представительство.
20 июля в рамках программы развития партнёрской сети производитель показал образцы гражданского оружия марок «Калашников», «Байкал» и «Ижмаш», изготовленные по известным во всём мире стандартам надёжности и простоты в обращении, сообщается в репортаже телеканала НТС, передают Примечания.
Охотничьи ружья, карабины, спортивные винтовки – в витринах представлено около 40 образцов.
Концерн «Калашников» производит 95 процентов стрелкового оружия в России, его представительства открыты в большинстве регионов страны, а теперь – и в оккупированном Севастополе.
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