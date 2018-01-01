Фрегаты военно-морской группы НАТО зашли в украинский порт в рамках сотрудничества.

В Одессу прибыли новые корабли НАТО. , информирует news.enovosty.com.

Об этом сообщают ВМС Украины в Facebook.

«В порт Одессы с визитом заходят корабли Постоянной военно-морской группы НАТО #2 и Постоянной противоминной военно-морской группы НАТО 2», — пишут в сообщении.



