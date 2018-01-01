Грузия не признает дипотношений между Сирией и Южной Осетией
|12:20 23.07.2018
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|Грузия
Тбилиси называет нелегитимным признание независимости и установление отношений с оккупированными регионами страны.
В министерстве иностранных дел Грузии заявили, что соглашение об установлении дипломатических отношений между Сирией и Южной Осетией не имеет никакой правовой силы, сообщает Корреспондент.net.
Напомним, 22 июля главы МИД Сирии и Южной Осетии подписали соглашение об установлении дипломатических отношений между двумя странами.
"У признания режимом Асада так называемой независимости оккупированных регионов Грузии и у установления с ними так называемых дипломатических отношений нет никакой правовой силы", – заявили в МИД Грузии журналистам.
В ведомстве подчеркнули, что международное сообщество считает нелегитимным и сам "режим Асада", а ранее "строго осудило" решение сирийского руководства о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.
Ранее сообщалось, что Грузия разорвала дипломатические отношения с Сирией из-за признания Дамаском независимости Абхазии и Южной Осетии.
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