Евродепутат Ребекка Хармс призвала украинскую власть остановить похищения в Украине турецких граждан Национальной разведывательной организацией Турции (МИТ).

С таким призывом Хармс выступила в Twitter, выразив солидарность с турецким журналистом Юнусом Ердогду, проживающим в Украине, сообщает Turkish Minute, передает Европейская правда.

"Не оставляйте Юнуса наедине. Остановите похищения турецкими спецслужбами турецких граждан за рубежом. Уважайте верховенство права и права человека в Украине и везде", - написала Хармс, упомянув в твите аккаунты президента, премьера, главы МИД и вице-премьера Украины .

В субботу Ердогду призвал на помощь после обнародования украинскими СМИ списка с фамилиями 10 человек, включая его. Список был опубликован сайтом Strana.ua после похищения двух турецких граждан Национальной разведкой Турции.

"Я больше не чувствую здесь себя в безопасности. Я не спал последние пять дней из-за страха перед операцией турецкой разведки", - сказал Ердогду в интервью турецкой прессе. Ердогду призвал украинскую власть подтвердить или опровергнуть существование опубликованного списка.

Недавно МИТ передала Турции журналиста Юсуфа Инана и бизнесмена Салиха Зеки Йигита в рамках операций, направленных против членов движения Гюлена, которого Анкара обвиняет в попытке государственного переворота 15 июля 2016 года.

Представители СБУ, Генеральной прокуратуры, Государственной миграционной службы и Государственной пограничной службы Украины сначала сообщили Kyiv Post, что у них нет информации об аресте Инана или Игита.

Но через несколько дней представитель Генпрокуратуры Андрей Лысенко подтвердил, что дела были результатом сотрудничества между двумя странами.