После инцидента с проведением военных учений на территории Армении российскими войсками министр обороны Армении допустил внесения изменений в соглашение о размещении пограничных войск Российской Федерации (РФ).

Об этом сообщает Арменпресс, передает РБК Украина.

17 июля 2018 военные РФ провели учения в армянском селе Паник без предупреждения и согласования с властями страны. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал эти учения провокацией против сувернитета страны, а также провокацией против дружеских отношений двух стран.

Министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что инцидент с проведением учений российских войск может стать причиной "определенных изменений".

"Это не документы, высеченные на камне, и с течением времени возникают проблемы, требующие договорно-правовых изменений. И это, конечно, будет сделано", - заявил министр обороны Армении.

Напомним, 17 июля военнослужащие 102-й военной базы России, дислоцированной в армянском городе Гюмри, провели военную операцию возле села Паник, что вызвало панику среди местных жителей.

Тактические учения с участием более 3 тыс. военнослужащих начались на российской военной базе в Армении.

Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО), сообщает ТАСС.

"Подразделения российской военной базы ЮВО, дислоцированной в Армении, в рамках тактических учений подняты по сигналу "тревога". <...> В тактических учениях, которые продлятся до 28 июля в Закавказье, задействовано более 3 тыс. военнослужащих и около 500 единиц техники, в том числе противовоздушной обороны, истребительной, армейской и беспилотной авиации", - сообщили в ЮВО.

Мотострелковые, танковые, разведывательные, артиллерийские и инженерные подразделения базы начали марши в районы проведения учений на полигоны "Камхуд" и "Алагяз".

"В ходе выдвижения автомобильных и бронетанковых колонн военнослужащие соединения выполняют задачи противовоздушной обороны от ударов условного противника", - отметили в пресс-службе округа.

С воздуха колонны военной техники прикрывают пары и звенья истребителей МиГ-29 и вертолетов армейской авиации Ми-24 и Ми-8МТШ.

Видеоконтроль за действиями подразделений соединения в режиме реального времени обеспечивают расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов.





