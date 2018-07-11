В Госдуме надеются что Турция закроет Босфор если введут санкции против российских портов
|10:42 23.07.2018
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|Крым
Россия может пересмотреть Конвенцию Монтре о проливах, если Запад поддержит санкции Украины против РФ из-за ситуации в Азовском море.
Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, передает RT.
По его словам, инициатива Киева носит "абсолютно неразумный характер".
"Если такие санкции Запад будет принимать, то мы вольны в том числе пересмотреть так называемый договор о проливах. Учитывая, что наши отношения с Турцией сегодня на подъёме, думаю, что Запад сам не очень обрадуется, если такие санкции будем вводить мы", - пояснил он.
При этом депутат подчеркнул, что проблемы во внутренних водах России и Украины якобы были спровоцированы украинской стороной, задержавшей моряков крымского экипажа судна "Норд".
"В акватории Азовского моря напряжённость всегда присутствовала. Просто украинцы открыли ящик Пандоры, когда арестовали российское рыболовецкое судно", - заключил депутат.
Как сообщал BlackSeaNews, Украина ведет переговоры о введение санкций против портов РФ в Черном море из-за блокады Азовского моря.
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