Россия может пересмотреть Конвенцию Монтре о проливах, если Запад поддержит санкции Украины против РФ из-за ситуации в Азовском море.

Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, передает RT.

По его словам, инициатива Киева носит "абсолютно неразумный характер".

"Если такие санкции Запад будет принимать, то мы вольны в том числе пересмотреть так называемый договор о проливах. Учитывая, что наши отношения с Турцией сегодня на подъёме, думаю, что Запад сам не очень обрадуется, если такие санкции будем вводить мы", - пояснил он.

При этом депутат подчеркнул, что проблемы во внутренних водах России и Украины якобы были спровоцированы украинской стороной, задержавшей моряков крымского экипажа судна "Норд".

"В акватории Азовского моря напряжённость всегда присутствовала. Просто украинцы открыли ящик Пандоры, когда арестовали российское рыболовецкое судно", - заключил депутат.

Как сообщал BlackSeaNews, Украина ведет переговоры о введение санкций против портов РФ в Черном море из-за блокады Азовского моря.