Сирия и непризнанная республика Южная Осетия подписали соглашение об установлении дипломатических отношений

10:24 23.07.2018 0 комментариев Южная Осетия

Дипотношения были установлены в ходе встречи министра иностранных дел Сирии и министра иностранных дел Южной Осетии.

Сирия и непризнанная республика Южная Осетия подписали соглашение об установлении дипломатических отношений.

Об этом сообщает сирийское национальное агентство SANA, передает РБК Украина.

Отметим, что дипотношения были установлены в ходе встречи министра иностранных дел Сирии Валида Аль-Муаллема и "министра иностранных дел" Южной Осетии Дмитрия Медоева.

После встречи стороны подписали соглашение об установлении дипломатических отношений между Сирийской Арабской Республикой и Республикой Южная Осетия.

Также стороны выразили заинтересованность в активизации отношений, что должно завершиться подписанием ряда договоренностей.

Как известно, Южная Осетия самопровозгласила независимость 29 мая 1992 года в ходе вооруженного конфликта с Грузией.

Напомним, ранее Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, между ней и двумя республиками устанавливаются дипломатические отношения.



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