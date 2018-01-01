Сирия и непризнанная республика Южная Осетия подписали соглашение об установлении дипломатических отношений
|10:24 23.07.2018
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|Южная Осетия
Дипотношения были установлены в ходе встречи министра иностранных дел Сирии и министра иностранных дел Южной Осетии.
Сирия и непризнанная республика Южная Осетия подписали соглашение об установлении дипломатических отношений.
Об этом сообщает сирийское национальное агентство SANA, передает РБК Украина.
Отметим, что дипотношения были установлены в ходе встречи министра иностранных дел Сирии Валида Аль-Муаллема и "министра иностранных дел" Южной Осетии Дмитрия Медоева.
После встречи стороны подписали соглашение об установлении дипломатических отношений между Сирийской Арабской Республикой и Республикой Южная Осетия.
Также стороны выразили заинтересованность в активизации отношений, что должно завершиться подписанием ряда договоренностей.
Как известно, Южная Осетия самопровозгласила независимость 29 мая 1992 года в ходе вооруженного конфликта с Грузией.
Напомним, ранее Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, между ней и двумя республиками устанавливаются дипломатические отношения.
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