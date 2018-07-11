Российская омбудсмен заявила, что СМИ манипулируют темой здоровья украинца и показала снимок беседы с Сенцовым по Skype
|09:59 23.07.2018
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|Крым
Омбудсмен Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила о разговоре с украинским режиссером Олегом Сенцовым, который 14 мая объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политических заключенных.
"Беседовала с Олегом Сенцовым в режиме видеоконференции. Почти полчаса говорили о состоянии его здоровья, о том, как он общается с родными и семьей. Олег рассказал, что ведет электронную переписку с мамой, а право на звонки использует для общения с сестрой, много читает, отметил, что в колонии хорошая библиотека", - подписала она скрин видеоконференции по Skype на своей странице в Instagram, сообщает Главред.
По словам омбудсмена, Сенцов опроверг слухи в некоторых СМИ о своем критическом состоянии, уточнив "что в этом вопросе часто сгущают краски".
Напомним, ранее адвокат украинского узника Кремля Дмитрий Динзе сообщил, что у Сенцова две недели назад случился второй "кризис по здоровью". Из-за этого он вынужден был начать принимать по 2 ложки питательной смеси в сутки.
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