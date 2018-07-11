Омбудсмен Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила о разговоре с украинским режиссером Олегом Сенцовым, который 14 мая объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политических заключенных.

"Беседовала с Олегом Сенцовым в режиме видеоконференции. Почти полчаса говорили о состоянии его здоровья, о том, как он общается с родными и семьей. Олег рассказал, что ведет электронную переписку с мамой, а право на звонки использует для общения с сестрой, много читает, отметил, что в колонии хорошая библиотека", - подписала она скрин видеоконференции по Skype на своей странице в Instagram, сообщает Главред.

По словам омбудсмена, Сенцов опроверг слухи в некоторых СМИ о своем критическом состоянии, уточнив "что в этом вопросе часто сгущают краски".

Напомним, ранее адвокат украинского узника Кремля Дмитрий Динзе сообщил, что у Сенцова две недели назад случился второй "кризис по здоровью". Из-за этого он вынужден был начать принимать по 2 ложки питательной смеси в сутки.