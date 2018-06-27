Украина введет санкции против причастных к распределению радиочастот в оккупированном Крыму
|09:36 23.07.2018
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|Крым
Любое распределение данных радиочастот незаконно, так как радиоресурс был украден оккупантами вместе с Крымом, заявили в Нацсовете по вопросам телерадиовещания.
В Нацсовете пообещали представить проект санкций к сентябрю, сообщает Главред.
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания займется подготовкой введения санкций против всех россиян и пособников оккупантов из числа населения Крыма, кто причастен к распределению радиочастот в аннексированном Россией полуострове.
"Мы собрали всю информацию, где в Крыму вещают российские радиостанции и каналы. Мы собрали информацию об их руководителях, владельцах, обо всех чиновниках, которые распределяли частоты между этими радиостанциями. Это пятьсот страниц большого документа, финальную версию которого мы вскоре планируем презентовать. И все эти люди получат по заслугам", - заявил "Крым.Реалии" член Национального совета Украины по вопросам телерадиовещания Сергей Костинский.
Распределение этих радиочастот является незаконным, так как при аннексии полуострова оккупанты украли и радиоресурс, добавил чиновник.
"Прежде всего, мы должны работать над санкциями. Они украли радиочастотный ресурс, так что частоты распределены незаконно. У нас происходит мощная коммуникация с прокуратурой АРК, СБУ, Министерством юстиции, МИДом, Министерством информационной политики. Это наш совместный проект, и я считаю, что где-то в сентябре мы сможем его полноценно представить", – подчеркнул член Нацсовета по вопросам телерадиовещания.
Вещание украинских радиостанций на Крым было прекращено оккупантами сразу после оккупации полуострова в 2014 году, в дальнейшем они неоднократно грозились блокировать сигнал при попытке восстановить вещание украинского радио на оккупированную территорию.
Тем не менее, 1 сентября 2017 года заработала телерадиовышка "Чонгар" - она может транслировать восемь телеканалов и 32 радиоволны.
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