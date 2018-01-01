Парламент Молдовы принял в первом чтении закон о нейтральных номерах для автотранспорта приднестровцев
|09:12 23.07.2018
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|Молдова
Парламент принял сегодня в первом чтении закон о предоставлении нейтральных автомобильных номеров водителям, которые прописаны на левом берегу Днестра.
Таким образом они смогут участвовать в международном дорожном движении, передает DESCHIDE.MD.
Объектом законопроекта являются автомобили и прицепы к ним, мотоциклы, мопеды и велосипеды с двигателями, принадлежащие физическим лицам с постоянным местожительством в административно-территориальных единицах левобережья Днестра и мун. Бендеры, и некоторым категориям юридических лиц, зарегистрированным в правомочных органах Республики Молдова.
Процесс регистрации этих транспортных средств будет осуществляться представителями Агентства государственных услуг в специализированных пунктах, расположенных в городах Рыбница и Тирасполь, на основании документов, подтверждающих местожительство человека и право собственности на транспорт, а также письменного заявления о взятой на себя заявителем ответственности за достоверность предоставленной информации.
Вышеуказанные транспортные средства получат нейтрального типа номерные знаки и документы на машину, без уплаты импортных пошлин и обязательных платежей, установленных в соответствии с Законом о Фонде поддержки населения, с обязательным представлением таможенных документов.
Таким образом будет обеспечено участие указанных категорий автотранспортных средств в международном дорожном движении.
В соответствии с положениями пункта 17 Протокольного решения от 24 апреля 2018 года, данный механизм регистрации будет применяться с 1 сентября 2018 года.
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