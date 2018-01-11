Румыния модернизирует таможенные пункты на границах с Украиной, Молдовой и Сербией
|08:48 23.07.2018
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|Румыния
Румыния на границах с Украиной, Молдовой и Сербией модернизирует таможенные пункты, а также оснастит стационарными и мобильными сканерами.
Об этом сообщает Radio Rumania со ссылкой на министра государственных финансов Румынии Эуджена Теодоровича, передает РБК Украина.
Он уточнил, что это позволит сократить контрабанду и устранить нанесение убытков государственному бюджету.
Также министр добавил, что будет подписан ряд правительственных соглашений, на основании которых эти закупки будут осуществляться до 2018 года.
Кроме того, отмечается, что власть в Бухаресте уже ведет переговоры с основными производителями из Китая, США и Швейцарии для приобретения соответствующего оборудования.
Напомним, ранее на границе с Румынией обнаружили поддельные разрешения на вывоз детей с Украины.
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