Румыния на границах с Украиной, Молдовой и Сербией модернизирует таможенные пункты, а также оснастит стационарными и мобильными сканерами .

Об этом сообщает Radio Rumania со ссылкой на министра государственных финансов Румынии Эуджена Теодоровича, передает РБК Украина.

Он уточнил, что это позволит сократить контрабанду и устранить нанесение убытков государственному бюджету.

Также министр добавил, что будет подписан ряд правительственных соглашений, на основании которых эти закупки будут осуществляться до 2018 года.

Кроме того, отмечается, что власть в Бухаресте уже ведет переговоры с основными производителями из Китая, США и Швейцарии для приобретения соответствующего оборудования.

Напомним, ранее на границе с Румынией обнаружили поддельные разрешения на вывоз детей с Украины.