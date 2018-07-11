Raytheon Sentinel R1 21 июля провел разведку у берегов оккупированного Крыма и Краснодарского края.

Самолет военно-воздушных сил Великобритании Raytheon Sentinel R1, 21 июля, провел разведку у берегов оккупированного Крыма и Краснодарского края.

Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Plane Radar, передает rbc.ua.

Сообщается, что воздушное судно с бортовым номером ZJ691 поднялось с британской военной базы Акротири, которая находится на Кипре.

На карте, опубликованной ресурсом, видно, что самолет дважды облетел побережья оккупированного Крыма.