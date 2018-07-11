Самолет Британии провел разведку у берегов оккупированного Крыма / Фото
|08:24 23.07.2018
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|Крым
Raytheon Sentinel R1 21 июля провел разведку у берегов оккупированного Крыма и Краснодарского края.
Самолет военно-воздушных сил Великобритании Raytheon Sentinel R1, 21 июля, провел разведку у берегов оккупированного Крыма и Краснодарского края.
Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Plane Radar, передает rbc.ua.
Сообщается, что воздушное судно с бортовым номером ZJ691 поднялось с британской военной базы Акротири, которая находится на Кипре.
На карте, опубликованной ресурсом, видно, что самолет дважды облетел побережья оккупированного Крыма.
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