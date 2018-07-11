Украина ведет переговоры о введение санкций против портов РФ в Черном море из-за блокады Азовского моря
|07:59 23.07.2018
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|Крым
Украина ведет переговоры с европейскими и американскими партнерами о введении санкций против черноморских портов России из-за блокады украинских портов в Азовском море.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире "112 Украина", передает rbc.ua.
"Мы проводим переговоры с нашими европейскими, американскими партнерами, чтобы соответствующие санкции были применены и к черноморских портам РФ из-за блокады Азовского моря и украинских портов в Азовском море", - отметил Омелян.
Он подчеркнул, что Россия жестоко поплатится за строительство Керченского моста.
"Мы видим, что санкционная волна не уменьшается, а наоборот увеличивается. Последнее рассмотрение в Конгрессе США по расширению санкционного списка и вообще возможности признания России как страны, которая спонсирует терроризм, - более чем адекватный ответ на все бесчинства РФ. Мы видим, что уже 6 человек из ЕС, которые были причастны к построению этого моста, находятся под санкциями", - добавил министр.
Напомним, в Азовском море РФ задержала уже 148 украинских судов. Российские спецслужбы ежедневно задерживают направляющиеся в порты Мариуполя и Бердянска украинские суда для проверки.
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