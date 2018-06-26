Поисковик отелей RoomGuru сообщил о поддержке санкций против оккупации Крыма

20:59 20.07.2018 0 комментариев Крым

Поисковик отелей RoomGuru, который объединяет предложения различных систем бронирования, в том числе Booking.com, сообщил о поддержке санкций против оккупации Крыма.

"В сервисе RoomGuru стали недоступны для бронирования отели Крыма. Согласно санкциям Евросоюза, компаниям не разрешено предлагать какие-либо услуги, связанные с туристической деятельностью в Крыму. Рекомендуем учесть это при планировании работы с партнерской программой RoomGuru", - сообщили в компании, передают Примечания.

При этом утром через поисковик можно было без проблем найти варианты размещения в Ялте, Судаке и других городах Крыма. При дальнейшей попытке забронировать номер через сервисы Booking.com и Priceline.com доступные варианты исчезали. Через российский сервис Ostrovok.ru бронирование было по-прежнему возможно.

Напомним, 16 июля сервис по бронированию отелей Booking.com сообщил о поддержке антироссийских санкций и прекратил предлагать варианты размещения в Крыму с целью отдыха.

Для бизнес-путешественников крымские отели по-прежнему доступны.



Ещё на эту тему:

08:54 19.07.2018
К санкциям ЕС против оккупации Крыма присоединились еще пять стран
17:48 18.07.2018
ЕС "наградил" санкциями шестерых причастных к строительству Керченского моста
10:12 18.07.2018
Booking.com перестраховывается, но не спешит отказываться от бизнеса в оккупированном Крыму
10:10 17.07.2018
Оккупанты посоветовали крымским владельцам отелей открывать собственные каналы продаж вместо системы Booking.com
17:06 16.07.2018
Владельцы объектов размещения в оккупированном Крыму пожаловались на блокировку своих площадок на Booking.com. / Скриншот
12:21 13.07.2018
В “государствах флага” исключают грузовые суда из реестра за перевозки зерна из оккупированного Крыма в Сирию
22:09 12.07.2018
Норвежскую компанию подозревают в поставках минерала ильменит в аннексированный Крым
17:30 12.07.2018
Хамона и французских сыров россиянам не видать еще год: Путин продлил эмбарго
19:52 06.07.2018
DW - о расследовании Deutschlandfunk по материалам BSNews о немецких судоходных компаниях - нарушителях крымских санкций
09:45 27.06.2018
Минфин США проверит не попадают ли действия бизнесмена Евтушенкова и его компании АФК «Система», а также МТС, под санкции
12:07 26.06.2018
Нові економічні санкціі до РФ у зв'язку з її діяльністю в окупованому Криму - пропозиції експертів
15:56 22.06.2018
Компания Samsung отказалась от проекта аэропорта оккупированного Симферополя
Новости
Азербайджан Азербайджан
14:40 19.07.2018
Зачитан приговор гражданину Молдовы, который нанес банковской системе Азербайджана урон на 1,5 млн манатов
14:04 16.07.2018
Служба госбезопасности Азербайджана задержала лиц, участвовавших в боевых действиях в Сирии
11:39 12.07.2018
На встрече глав МИД Азербайджана и Армении обстоятельно обсужден переговорный процесс по урегулированию конфликта
12:26 11.07.2018
Азербайджанские суда выполняют дноуглубительные работы в российском секторе Каспия
Все новости страны
Армения Армения
11:46 19.07.2018
Новая власть Армении не изменила позиции по Крыму — МИД Армении
19:36 18.07.2018
Инцидент вокруг 102 военной базы РФ в Армении Российские военные со стрельбой ворвались в армянское село / Видео
12:26 18.07.2018
Правительство Армении разрабатывает программы под «солидную помощь» ЕС
16:40 16.07.2018
Армения объяснила желание сотрудничать с НАТО
Все новости страны
Болгария Болгария
19:24 19.07.2018
Китайская компания отказалась от концессии аэропорта в Пловдиве
16:54 18.07.2018
Каждая десятая плотина в Болгарии нуждается в ремонте
15:51 17.07.2018
Министр обороны: То, что в Болгарию тайно прилетают самолеты с нелегальными мигрантами - фальшивая новость!
20:21 16.07.2018
Российский турист поджог отель «Понтика» на болгарском курорте Черноморец
Все новости страны
Греция Греция
19:44 20.07.2018
МИД РФ выразил протест послу Греции
18:31 19.07.2018
Лавров отменил визит в Грецию, РФ вышлет греческих дипломатов
09:20 19.07.2018
Греция обвинила Россию в "постоянном неуважении"
18:42 18.07.2018
Греческий верховный суд отклонил жалобу на соглашение о переименовании Македонии
Все новости страны
Грузия Грузия
21:10 19.07.2018
Быть или не быть Грузии в НАТО, Путину ответили из Брюсселя
16:47 19.07.2018
Украина примет участие в военных учениях НАТО в Грузии
15:06 18.07.2018
Украина и Грузия обсудили возможность поездок между странами по внутренним паспортам
11:56 17.07.2018
В Грузию входит известная компания по производству яхт Azimut Benetti Group
Все новости страны
Молдова Молдова
15:09 20.07.2018
Молдова позаимствует опыт Хорватии в процессе евроинтеграции
12:03 20.07.2018
Что-то сгнило и не работает: Молдова про реакцию ОБСЕ на российские провокации в Приднестровье
17:40 19.07.2018
Стратегия обороны Молдовы признала войска РФ угрозой нацбезопасности
11:20 19.07.2018
Молдова создает национальный комитет финансовой стабильности
Все новости страны
Россия Россия
17:23 20.07.2018
Американского посла в России призывают покинуть свой пост, после саммита президентов двух стран
13:51 20.07.2018
Санкции отправили на дно новый флот ВМФ РФ — обзор нереализованных планов от Александра Коваленко
12:57 20.07.2018
Министр энергетики России прокомментировал возможное введение американских санкций по Северному потоку 2
13:05 19.07.2018
​Власти РФ готовят экономику к системной реакции на зарубежные санкции
Все новости страны
Румыния Румыния
13:20 18.07.2018
Часть национальных автомагистралей Румынии закрыли из-за наводнения
08:52 18.07.2018
Президент Европейской комиссии выступит посредником в конфликте между президентом и премьером Румынии
19:29 16.07.2018
В Румынии разбился второй за неделю военный самолет / Фото
18:34 13.07.2018
Румыния остановила полеты советских МиГ-21 после катастрофы на авиашоу
Все новости страны
Турция Турция
18:50 20.07.2018
Нидерланды и Турция возобновляют дипотношения и возвращают послов
17:51 20.07.2018
Круизные компании включили Турцию в маршруты своих судов
08:25 20.07.2018
Нежелание западных союзников делиться технологиями подталкивает Анкару к поиску альтернатив. С-400 или Patriot?
11:05 18.07.2018
Новое законодательство фактически заменит режим чрезвычайного положения в Турции
Все новости страны
Украина Украина
20:59 20.07.2018
Поисковик отелей RoomGuru сообщил о поддержке санкций против оккупации Крыма
20:35 20.07.2018
На полигоне Опук оккупанты стреляют неуправляемыми реактивными снарядами
20:11 20.07.2018
Под статью «государственная измена» могут попасть 18 тыс. крымских чиновников
19:17 20.07.2018
МИД Украины вызовет посла Италии в связи с заявлениями итальянского министра Сальвини по Крыму
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс