Поисковик отелей RoomGuru сообщил о поддержке санкций против оккупации Крыма
|20:59 20.07.2018
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|Крым
Поисковик отелей RoomGuru, который объединяет предложения различных систем бронирования, в том числе Booking.com, сообщил о поддержке санкций против оккупации Крыма.
"В сервисе RoomGuru стали недоступны для бронирования отели Крыма. Согласно санкциям Евросоюза, компаниям не разрешено предлагать какие-либо услуги, связанные с туристической деятельностью в Крыму. Рекомендуем учесть это при планировании работы с партнерской программой RoomGuru", - сообщили в компании, передают Примечания.
При этом утром через поисковик можно было без проблем найти варианты размещения в Ялте, Судаке и других городах Крыма. При дальнейшей попытке забронировать номер через сервисы Booking.com и Priceline.com доступные варианты исчезали. Через российский сервис Ostrovok.ru бронирование было по-прежнему возможно.
Напомним, 16 июля сервис по бронированию отелей Booking.com сообщил о поддержке антироссийских санкций и прекратил предлагать варианты размещения в Крыму с целью отдыха.
Для бизнес-путешественников крымские отели по-прежнему доступны.
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