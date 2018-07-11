Большой десантный корабль «Азов» Черноморского флота России проводит плановые стрельбы реактивными снарядами в районе полигона Опук.

Как сообщает начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота РФ Алексей Рулев, стрельбы проводят в рамках подготовки к празднованию Дня МВФ России в Севастополе, передают Новости Крыма.

По информации пресс-службы, ранее экипаж большого десантного корабля совместно с подразделением морской пехоты провел учения в бухте Казачья по погрузке и высадке техники и десанта на необорудованное побережье.

В начале июля российский десантный корабль «Николай Фильченков» в районе полигона «Опук» выполнил комплекс артиллерийских стрельб по морским, береговым и воздушным целям.