На полигоне Опук оккупанты стреляют неуправляемыми реактивными снарядами
|20:35 20.07.2018
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|Крым
Большой десантный корабль «Азов» Черноморского флота России проводит плановые стрельбы реактивными снарядами в районе полигона Опук.
Как сообщает начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота РФ Алексей Рулев, стрельбы проводят в рамках подготовки к празднованию Дня МВФ России в Севастополе, передают Новости Крыма.
По информации пресс-службы, ранее экипаж большого десантного корабля совместно с подразделением морской пехоты провел учения в бухте Казачья по погрузке и высадке техники и десанта на необорудованное побережье.
В начале июля российский десантный корабль «Николай Фильченков» в районе полигона «Опук» выполнил комплекс артиллерийских стрельб по морским, береговым и воздушным целям.
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