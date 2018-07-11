Под статью «государственная измена» могут попасть 18 тыс. крымских чиновников

20:11 20.07.2018 0 комментариев Крым

Украинские силовые структуры проводят работу по установлению причастности к совершению государственной измены более 18 тыс. крымских чиновников-коллаборантов.

Об этом сообщается на странице Прокуратуры АРК в социальной сети Facebook, передает Флот-2017.

По информации первого заместителя прокурора АРК Николая Иванца, силовики выясняют причастность к совершению госизмены более 18 тысяч крымских чиновников, среди которых 11 тысяч 800 работников милиции на то время, в суды направлено почти 90 обвинительных актов в отношении крымских депутатов за совершение государственной измены.

«По статье 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена) прокуратурой АРК осуществляется процессуальное руководство по 140 уголовным производствам, по 123 из которых досудебное расследование проводят следователи прокуратуры автономии», – заявил Иванец.

Напомним, в совершении уголовного преступления, предусмотренного государственной ч.1 ст.111 УК Украины (государственная измена) подозревается экс-глава Апелляционного суда АРК.

Прокуратурой АРК установлено, что Валерий Чернобук осуществлял подрывную деятельность, оказывая помощь иностранному государству - РФ и его представителям в переходе судов АР Крым на осуществление правосудия на основании российского законодательства, что привело к обеспечению надлежащего функционирования незаконно созданных судебных органов, усиление мер временной оккупации полуострова Крым.



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