МИД РФ выразил протест послу Греции

19:44 20.07.2018 0 комментариев Греция

МИД РФ вызвал посла Греции и выразил ему протест из-за антироссийских заявлений Афин.

Об этом говорится в сообщении ведомства, передает Европейская правда.

"20 июля в МИД России был вызван Чрезвычайный и Полномочный Посол Греческой Республики в Российской Федерации А.Фриганас, которому был выражен решительный протест в связи с продолжающимися антироссийскими заявлениями греческой стороны относительно ситуации вокруг высылки двух российских дипломатов и запрета на въезд еще двум гражданам Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Напомним, в июле Греция выслала двух российских дипломатов, которых обвинили в предоставлении средств протестным группам, которые выступают против соглашения о переименовании Македонии.

Греция также заблокировала въезд в страну другим российским чиновникам.

В МИД РФ заявили, что на Грецию оказывалось "безумное давление британских и американских партнеров" в вопросе высылки дипломатов.

В ответ Греция обвинила РФ в неуважении к стране.



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