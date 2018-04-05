МИД РФ выразил протест послу Греции
|19:44 20.07.2018
|0 комментариев
|Греция
МИД РФ вызвал посла Греции и выразил ему протест из-за антироссийских заявлений Афин.
Об этом говорится в сообщении ведомства, передает Европейская правда.
"20 июля в МИД России был вызван Чрезвычайный и Полномочный Посол Греческой Республики в Российской Федерации А.Фриганас, которому был выражен решительный протест в связи с продолжающимися антироссийскими заявлениями греческой стороны относительно ситуации вокруг высылки двух российских дипломатов и запрета на въезд еще двум гражданам Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Напомним, в июле Греция выслала двух российских дипломатов, которых обвинили в предоставлении средств протестным группам, которые выступают против соглашения о переименовании Македонии.
Греция также заблокировала въезд в страну другим российским чиновникам.
В МИД РФ заявили, что на Грецию оказывалось "безумное давление британских и американских партнеров" в вопросе высылки дипломатов.
В ответ Греция обвинила РФ в неуважении к стране.
Ещё на эту тему:
Лавров отменил визит в Грецию, РФ вышлет греческих дипломатов
Греция обвинила Россию в "постоянном неуважении"
Греция: россияне высланы по обвинению в финансировании протестов
Греция предложила России совместное строительство судов
Греция рассчитывает на форуме в Санкт-Петербурге подписать ряд соглашений с Россией
Россия и Греция подписали соглашение об обслуживании военной техники
Кипр и Греция ведут переговоры с Россией о поставке вооружений
Путин стал почетным доктором в Греции