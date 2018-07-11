МИД Украины вызовет посла Италии в связи с заявлениями итальянского министра Сальвини по Крыму

19:17 20.07.2018 0 комментариев Крым

Министерство иностранных дел Украины вызовет посла Италии в Украине Давиде Ла Чечилиа в связи с недавними заявлениями вице-премьера, министра внутренних дел этой страны Маттео Сальвини о якобы законности российской аннексии украинского полуострова Крым в 2014 году.

Заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, передает Интерфакс-Украина.

"Мы реагируем. В понедельник мы будем встречаться с послом итальянским", - сказала Е.Зеркаль в эфире "5 канала" в пятницу, 21 июля, отвечая на вопрос, как украинское внешнеполитическое ведомство будет реагировать на заявление М.Сальвини.

При этом она отметила, что посол Италии – "очень приятный человек" и "не может отвечать за слова своих политиков, особенно учитывая то, что этот политик (М.Сальвини – ИФ) ездил в Крым, только что вернулся из Москвы, где, по наличествующей у нас информации, встречался с господином Путиным".

"Поэтому ожидать чего-то другого от человека, который с 90-го года является функционером этой "Лиги Севера" (партия М.Сальвини "Лига", ранее "Лига Севера" – ИФ), вероятно, не стоит", - добавила Е.Зеркаль.

Ранее вице-премьер, министр внутренних дел Италии, лидер партии "Лига" Маттео Сальвини в интервью изданию The Washington Post заявил о законности российской аннексии Крыма. По его словам, незаконность проведения референдума на полуострове – это "точка зрения", и что 90% населения проголосовало на нем "за возвращение Крыма в Российскую Федерацию".

На вопрос, "какой же это референдум, если на нем были российские солдаты", М.Сальвини ответил: "Сравните его с фейковой революцией в Украине, которая была псевдо-революцией, спонсируемой зарубежными силами – подобно революциям Арабской Весны. Есть несколько исторически российских зон с российской культурой и традициями, которые легитимно принадлежат Российской Федерации".

На прошедших в начале марта сего года парламентских выборах в Италии ни одна из партий не получила весомого большинства, однако правоцентристская коалиция во главе с экс-премьером Сильвио Берлускони получила более 37% голосов, из которых половина была отдана за партию евроскептиков "Лига Севера".



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