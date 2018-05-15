Нидерланды и Турция возобновляют дипотношения и возвращают послов

18:50 20.07.2018 0 комментариев Турция

Нидерланды и Турция восстанавливают взаимные дипломатические отношения. Это означает, что в Гаагу вернется посол Турции, а голландский посол вернется в Анкару.

Об этом сообщил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок, сообщает NOS, передает Европейская правда.

Дипломатические отношения между Нидерландами и Турцией испортились после того, как Нидерланды запретили двум турецким министрам проводить агитационную кампанию за президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Это привело к тому, что обе страны отозвали своих послов.

Блок сообщил, что в последнее время он проводил новые переговоры с турецким коллегой Мехметом Чавушоглу.

"Эти переговоры привели к тому, что Турция и Нидерланды решили нормализовать дипломатические отношения", - сказал он.

Напомним, в марте прошлого года Нидерланды запретили чартерный рейс главы МИД Турции, который намеревался провести агитацию для турок, живущих в Роттердаме, накануне конституционного референдума.

Затем власти Нидерландов решили выслать турецкого министра по делам семьи Фатму Бетул Саян Каю, так как ее визит угрожал общественной безопасности на фоне обострения голландско-турецких отношений.

Из-за этого президент Эрдоган назвал нидерландцев "фашистами", а в Гааге возмутились "дерзостью" турок.



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