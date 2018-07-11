Под Севастополем оккупанты создают новую военную инфраструктуру

18:23 20.07.2018 0 комментариев Севастополь

С начала года введены в эксплуатацию более 480 зданий.

Минобороны РФ создает новую военную инфраструктуру вдоль западных границ, а также под Калининградом и оккупированным Севастополем, сообщил замглавы ведомства Тимур Иванов, передает Объектив.

- Минобороны России уделяет значительное внимание строительству инфраструктуры для размещения личного состава и обеспечения хранения вооружения и техники в штатных условиях на западном и юго-западном стратегических направлениях,- сказал Иванов в пятницу, 21 июля, в ходе единого дня военной приемки.

Он сообщил, что с начала года введены в эксплуатацию более 480 зданий и сооружений военных городков Ельня (Смоленская обл.), Валуйки (Белгородская обл.) Пионерский (Калиниградская обл.), Советск ( Калининградская обл.), Кадамовский, Миллерово (Ростовская обл.) и Севастополь.



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