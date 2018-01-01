После итальянской MSC заход в порты Турции включили в маршруты своих судов и другие круизные компании мирового уровня.

В порты Турции в ближайшие два года будут заходить суда компаний Norwegian Cruise, Royal Carribean и Holland America Line.

Как сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на Главное управление Турции по вопросам морской торговли, в первом полугодии 2018 года в 10 портов Турции зашли 86 круизных судов. Число транзитных пассажиров на этих судах составило 45917.

Из них 35089 посетили Кушадасы - популярный курорт на Эгейском море.

Помимо Дома Богородицы (Марьям ана-тур) и руин древнего города Эфес, туристы посетили в Кушадасы известный рынок. Ожидается, что в 2018 году в порт Кушадасы доставят 120 тысяч туристов.

Из 86 круизных судов, осуществивших заходы в порты Турции, до 60 процентов швартовалось в порту Кушадасы.

Министерство культуры и туризма Турции приложило большие усилия для захода круизных судов в турецкие порты. Рекламные кампании в этой связи проводили и НПО.

В итоге MSC - крупнейшая круизная компания указанного сектора - объявила о решении включить в маршрут своих судов стоянки в портах Измир и Анталья в сезоне 2019 года.

Компания Norwegian Cruise Line включила с сезона 2018 года в маршруты своих судов заход в порт Кушадасы.

Компания Holland America Line включит в маршрут своих судов заход в порты Турции с 2020 года.

Компания Royal Caribbean International включит в маршрут своих судов заход в порт Кушадасы.