Круизные компании включили Турцию в маршруты своих судов
|17:51 20.07.2018
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|Турция
После итальянской MSC заход в порты Турции включили в маршруты своих судов и другие круизные компании мирового уровня.
В порты Турции в ближайшие два года будут заходить суда компаний Norwegian Cruise, Royal Carribean и Holland America Line.
Как сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на Главное управление Турции по вопросам морской торговли, в первом полугодии 2018 года в 10 портов Турции зашли 86 круизных судов. Число транзитных пассажиров на этих судах составило 45917.
Из них 35089 посетили Кушадасы - популярный курорт на Эгейском море.
Помимо Дома Богородицы (Марьям ана-тур) и руин древнего города Эфес, туристы посетили в Кушадасы известный рынок. Ожидается, что в 2018 году в порт Кушадасы доставят 120 тысяч туристов.
Из 86 круизных судов, осуществивших заходы в порты Турции, до 60 процентов швартовалось в порту Кушадасы.
Министерство культуры и туризма Турции приложило большие усилия для захода круизных судов в турецкие порты. Рекламные кампании в этой связи проводили и НПО.
В итоге MSC - крупнейшая круизная компания указанного сектора - объявила о решении включить в маршрут своих судов стоянки в портах Измир и Анталья в сезоне 2019 года.
Компания Norwegian Cruise Line включила с сезона 2018 года в маршруты своих судов заход в порт Кушадасы.
Компания Holland America Line включит в маршрут своих судов заход в порты Турции с 2020 года.
Компания Royal Caribbean International включит в маршрут своих судов заход в порт Кушадасы.
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