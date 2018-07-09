Американского посла в России призывают покинуть свой пост, после саммита президентов двух стран

17:23 20.07.2018 0 комментариев Россия

Посла США в России Джона Хантсмана призывают уйти в отставку после саммита президентов двух стран 16 июля, который американские политики и эксперты сочли провальным для Вашингтона.

Вернуться домой дипломату рекомендует, в частности, его бывший главный советник Джон Уивер. Раскритиковала итоги саммита даже дочь посла — телеведущая Эбби Хантсман. В посольстве США в Москве вчера не ответили на запрос “Ъ”, останется Джон Хантсман на своем посту или нет.

«Джон Хантсман, подавай в отставку, если у тебя есть честь»,— посоветовал в Twitter американскому послу в РФ политконсультант Джон Уивер после саммита в Хельсинки.

Запись собрала более 7 тыс. отметок «нравится» и более 2 тыс. ретвитов. Джон Уивер знает Джона Хантсмана лично: в 2012 году он помогал нынешнему послу вести предвыборную кампанию, когда он был одним из кандидатов от Республиканской партии на пост президента США.

Джон Хантсман был одним из главных лоббистов встречи президентов.

В ходе двух своих последних визитов в Вашингтон он активно убеждал представителей администрации и членов Конгресса в том, что лидерам двух стран обязательно надо провести полноформатные переговоры.

Однако на пресс-конференции по итогам саммита Дональд Трамп, отвечая на вопрос американского журналиста о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году, заявил, что «не видит причин, почему это могла бы быть Россия», и признал, что он доверяет в этом вопросе «и своим спецслужбам, и Владимиру Путину». Это прямо противоречило утверждениям Джона Хантсмана, накануне встречи пообещавшего, что президент США, несмотря на стремление к улучшению отношений, «продолжит привлекать Россию к ответственности за ее пагубные действия».

Вернувшись в Вашингтон Дональд Трамп объявил, что он оговорился и на самом деле уверен в причастности властей РФ к вмешательству. Однако в США в это оправдание мало кто поверил. Дочь Джона Хантсмана Эбби, работающая на любимом телеканале американского президента Fox News, написала в Twitter, что «ни одни переговоры не стоят того, чтобы приносить в жертву свой народ и страну».

На следующий день после саммита посла США призвал к отставке и популярный колумнист газеты Salt Lake Tribune, которую издает брат Джона Хантсмана.

«Ты работаешь на пешку (в чужих руках.— “Ъ”), а не на президента. Настало время вернуться домой»,— написал Роберт Герки.

Впрочем, еще через сутки издание дало понять, что написанное — это частное мнение автора.

От имени редакции газета выпустила колонку с заголовком «Джон Хантсман должен остаться». В ней говорится, что для нахождения в Москве у посла есть «веские причины». «США нужны компетентные, профессиональные и, что важно, патриотичные команды, занимающиеся национальной безопасностью и внешней политикой на местах. И нет более компетентного, профессионального и патриотичного дипломата, чем посол Хантсман»,— сказано в колонке.

Республиканец Джон Хантсман приступил к работе послом США в РФ в октябре 2017 года. До этого он уже представлял интересы своей страны в Китае (2009–2011 гг.) и Сингапуре (1992–1993 гг.). С 2005 по 2009 год он занимал пост губернатора штата Юта, а в 2012 году пытался стать кандидатом от Республиканской партии на выборах президента. До конца гонки он не дошел, сняв свою кандидатуру в пользу Митта Ромни. До назначения послом в РФ Джон Хантсман открыто критиковал Дональда Трампа. Например, в октябре 2016 года он посоветовал будущему президенту отказаться от участия в выборах после того, как в СМИ появилась видеозапись начала 2000-х, на которой господин Трамп пренебрежительно отзывается о женщинах.

Отметим, что за последние полтора года несколько американских послов покинули свои посты из-за разногласий с Дональдом Трампом. Последним в отставку ушел посол в Эстонии Джеймс Мелвилл-младший: его возмутили критические высказывания Дональда Трампа о союзниках США в Европе.

Вчера в посольстве США в Москве не ответили на вопрос “Ъ”, останется Джон Хантсман на своем посту или нет.



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