«Севморзавод» исключен из действующего плана приватизации
|16:56 20.07.2018
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|Севастополь
Сегодня, 20 июля, оккупанты одобрили предложение исключить ГУП «Севморзавод» из действующего плана приватизации.
Предложение исключить завод из плана приватизации прозвучало еще в апреле. Оно связано с передачей предприятия в федеральную собственность, пишут Примечания.
Работа по передаче «Севморзавода» велась более двух лет.
«Это скоординированное и согласованное решение, цель которого — дальнейшая интеграция "Севморзавода" в состав Объединенной судостроительной корпорации. Центр судостроения "Звездочка" продолжит работу на мощностях "Севморзавода"», — поясняли тогда журналистам оккупанты.
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