Сегодня, 20 июля, оккупанты одобрили предложение исключить ГУП «Севморзавод» из действующего плана приватизации.

Предложение исключить завод из плана приватизации прозвучало еще в апреле. Оно связано с передачей предприятия в федеральную собственность, пишут Примечания.

Работа по передаче «Севморзавода» велась более двух лет.

«Это скоординированное и согласованное решение, цель которого — дальнейшая интеграция "Севморзавода" в состав Объединенной судостроительной корпорации. Центр судостроения "Звездочка" продолжит работу на мощностях "Севморзавода"», — поясняли тогда журналистам оккупанты.