Минирование Азовского моря украинскими военными, будет расценено Россией как "акт агрессии".
|15:35 20.07.2018
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|Крым
Минирование Азовского моря украинскими военными, которое предложил бывший командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук, будет расценено Россией как "акт агрессии".
Данное мнение озвучил депутат нелегитимной Госдумы РФ Дмитрий Белик, назвав предложение "идеей дилетанта", передает "РИА Новости", сообщает obozrevatel.
"Постановка мин вблизи наших границ, да и сам факт минирования акватории — это явный акт агрессии. К тому же сама идея минных постановок в этом регионе говорит о дилетантстве в военно-морских вопросах", - добавил он.
Бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев также назвал идею Гайдука "угрозой безопасности для военного и гражданского судоходства и нарушением международных норм".
В то же время "глава Общественной палаты Крыма" Григорий Иоффе предложил украинским военным "вычерпать Азовское море компрессором".
"Эти две версии по своей глупости и фантастичности абсолютно одинаковы, поэтому пусть рассмотрит эту версию", – сказал он.
Напомним, ранее бывший командующий военно-морских сил Украины, вице-адмирал Сергей Гайдук заявил, что Украине что бы предотвратить потери Украины от действий российских кораблей, необходимо создать минное заграждение.
Это заявление украинского адмирала растиражировали средства массовой информации в РФ.
Российских пользователей разозлила данная перспектива.
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