Вице-премьер Италии оправдал аннексию Россией Крыма и осудил Майдан

16:02 20.07.2018 0 комментариев Крым

Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини выступил в защиту аннексии Крыма Россией и осудил смену власти на Украине в феврале 2014 года в результате "Евромайдана".

В интервью газете The Washington Post Сальвини, который недавно побывал с визитом в России, заявил, что в Крыму был "референдум", и "90 процентов высказались за присоединение к России", высказавшись в унисон с официальной позицией Москвы по поводу аннексии полуострова.

На утверждение журналиста, что референдум был "фальшивым", Сальвини назвал "фальшивым" киевский Майдан, заявив, что он был организован на иностранные деньги по образцу "Арабской весны". Он не привел доказательств своего утверждения, сообщает Радио Свобода.

Сальвини также заявил, что "существуют определенные исторически российские зоны с российской культурой и традициями, которые законно принадлежат Российской Федерации". О каких именно "зонах", помимо Крыма, он говорит, министр не уточнил.

Сальвини - лидер правой популистской партии "Лига" - и ранее высказывался в поддержку политики Владимира Путина и аннексии Крыма, как и ряд близких ему по взглядам европейских политиков. Однако из уст высокопоставленного члена правительства одного из ведущих европейских государств такие высказывания звучат впервые. Сальвини ранее в этом году стал вице-премьером коалиционного правительства.



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