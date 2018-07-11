Ракетный корабль Черноморского флота РФ «Самум» учился стрелять по воздушным и морским целям
|16:29 20.07.2018
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|Крым
Ракетный корабль Черноморского флота «Самум» отработал в море уничтожение плавающей мины и обеспечение противовоздушной обороны.
Об этом сообщили в пресс-службе Черноморского флота России, передает Крым Информ.
Также, как рассказали в пресс-службе, экипаж провёл тренировку по уничтожению плавающей морской мины с использованием скорострельной автоматической артиллерийской установки.
Помимо этого, в рамках отработки курсовой задачи моряки провели в море тренировку по борьбе за живучесть и отразили атаку на корабль малоразмерной скоростной цели.
Для обеспечения действий «Самума» привлекались самолёты Су-30 из состава морской авиации ЧФ и вспомогательные суда.
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