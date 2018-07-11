Ракетный корабль Черноморского флота «Самум» отработал в море уничтожение плавающей мины и обеспечение противовоздушной обороны.

Об этом сообщили в пресс-службе Черноморского флота России, передает Крым Информ.

Также, как рассказали в пресс-службе, экипаж провёл тренировку по уничтожению плавающей морской мины с использованием скорострельной автоматической артиллерийской установки.

Помимо этого, в рамках отработки курсовой задачи моряки провели в море тренировку по борьбе за живучесть и отразили атаку на корабль малоразмерной скоростной цели.

Для обеспечения действий «Самума» привлекались самолёты Су-30 из состава морской авиации ЧФ и вспомогательные суда.