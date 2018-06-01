Молдова позаимствует опыт Хорватии в процессе евроинтеграции

15:09 20.07.2018 0 комментариев Молдова

Республика Молдова позаимствует опыт Хорватии в процессе европейской интеграции и воспользуется помощью в области реформирования судебной системы.

Это будет возможно на основе Меморандума о сотрудничестве между двумя странами, подписанного министром юстиции Викторией Ифтоди и ее хорватским коллегой Драженом Бошняковичем, передает allmoldova.

«Подписание меморандума о многоплановом сотрудничестве позволит Республике Молдова перенять опыт Хорватии в процессе европейской интеграции, что станет уникальной возможностью учиться на успехах и избежать препятствия, с которыми сталкивается хорватское государство», - сказала Виктория Ифтоди.

Министр юстиции Хорватии заявил о готовности Загреба оказать помощь в усилиях по улучшению системы правосудия.

Как уточнили в Минюсте РМ, два государства будут сотрудничать в реформировании и модернизации судебной системы, разработке нормативных актов и использовании опыта по гармонизации национального законодательства с европейскими стандартами. Учреждения также будут взаимодействовать в области управления пенитенциарных учреждений и организации службы пробации.

Виктория Ифтоди находится с рабочим визитом в Хорватии с 19 по 20 июля по приглашению хорватского коллеги. Она провела встречи с генеральным прокурором Хорватии Драженом Еленичем. Чиновники обсудили, в частности, вопрос предварительного ареста. Дражен Еленич сказал, что он был решен в Хорватии посредством применения европейской юриспруденции и, в частности, актов Европейского суда по правам человека, а также эффективного информирования общественности о важности других, нежели арест, превентивных мер.



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