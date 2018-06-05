Нафтогаз отказал Газпрому в мировом соглашении

14:44 20.07.2018 0 комментариев Украина

Нафтогаз Украины считает невозможным договариваться о "мировом соглашении" с российским Газпромом относительно двух дел, по которым окончательное решение уже вынес Стокгольмский арбитраж.

Об этом заявил главный коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко, сообщает biz.nv.ua.

"Как мы сказали Газпрому на трехсторонней встрече, мировое соглашение по уже принятым арбитражем решениям не представляется возможным. Это даже противоречит сути мировых соглашений - нужно было о них договариваться до принятия окончательного решения судом. А сейчас уже поздно просить "мировое соглашение" по этим спорами. Газпром должен заплатить нам за решениями арбитража $2,56 млрд. Плюс уже $75 млн процентов", – написал Витренко на своей странице в Facebook.

Более того, Нафтогаз теперь даже потребует компенсировать затраты за принудительное взыскание.

"И пока не получим эти средства, мы будем продолжать принудительное взыскание, арестовывая активы Газпрома по всему миру", - подчеркнул топ-менеджер украинского госхолдинга.

По мнению Витренко, Газпром "прекрасно понимает" все риски для себя от невыполнения решения арбитража. "Именно поэтому они и попросили на трехсторонней встрече, чтобы мы прекратили арестовывать их активы. На что им было сказано твердое "нет", – напомнил коммерческий директор Нафтогаза.

Нафтогаз при этом напоминает, что на сегодня с Газпромом ведутся новые арбитражные процессы, кроме тех процессов, по которым окончательное решение было принято. Сумма компенсации, которую Нафтогаз требует от Газпрома по новым арбитражным процессам, уже превышает $12 млрд.

Поэтому говорить о "мировом соглашении" возможно только по новым делам, но отнюдь не по "старым" решениям. При этом это не может задерживать трехсторонние переговоры по транзиту после 2019 года.

"Если Газпром хочет" мировое соглашение "об этих новых арбитражных процессов, он может во внесудебном порядке уплатить нам эту компенсацию", – резюмировал Витренко. 

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова продлить контракт на транзит газа через Украину в случае "урегулирования" спора между Нафтогазом и Газпромом.

В то же время в самом Нафтогазе подчеркнули, что упомянутые Путиным два споры уже были урегулированы в Стокгольмском арбитраже. И проблема "лишь" в том, что Газпром не выполняет решение арбитража – не поставляет газ в Украину по ценам, которые определил арбитраж, и не платит нам $2,6 млрд компенсации, которую определил арбитраж.

Кроме того, позже российская сторона пыталась поднять вопрос "мирового соглашения" на трехсторонних переговорах в Берлине с участием Европейского Союза.



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