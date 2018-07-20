Минобороны подало в суд на подрядчика, который просрочил строительство казармы в Одессе
|14:15 20.07.2018
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|Одесса
Хозяйственный суд Одесской области рассмотрит иск против подрядчика, который должен был построить военную казарму.
Об этом сообщает корреспондент Украинской Службы Информации со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
На Фонтанской дороге, 14 должны были построить военную казарму еще в прошлом году, однако там по-прежнему стоят строительные леса.
Министерство обороны, которое было заказчиком работ, заключило договор с частным предприятием "Будмонтаж-2001". Компания работы начала, но по состоянию на июль выполнила их только на 60%.
Теперь Министерство обороны требует от нее компенсировать ущерб и передать ему всю документацию. Если суд поддержит министерство, оно получит более 7% от стоимости работ.
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