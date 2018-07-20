Хозяйственный суд Одесской области рассмотрит иск против подрядчика, который должен был построить военную казарму.

Об этом сообщает корреспондент Украинской Службы Информации со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

На Фонтанской дороге, 14 должны были построить военную казарму еще в прошлом году, однако там по-прежнему стоят строительные леса.

Министерство обороны, которое было заказчиком работ, заключило договор с частным предприятием "Будмонтаж-2001". Компания работы начала, но по состоянию на июль выполнила их только на 60%.

Теперь Министерство обороны требует от нее компенсировать ущерб и передать ему всю документацию. Если суд поддержит министерство, оно получит более 7% от стоимости работ.