Министр энергетики России прокомментировал возможное введение американских санкций по Северному потоку 2
|12:57 20.07.2018
|0 комментариев
|Россия
Законопроект американского сенатора Джона Барассо о санкциях против Северного потока - 2 является абсурдным и нивелирует все рыночные правила.
Об этом в пятницу, 20 июля, заявил министр энергетики России Александр Новак, передает РИА Новости, сообщает Корреспондент.net.
Как известно, Баррассо предложил закон, предполагающий введение антироссийских санкций из-за Северного потока - 2 и других энергетических экспортных газопроводов России и предоставление европейским партнерам стабильных энергоресурсов из США.
По словам Новака, он не видел этот законопроект, но его необходимо изучить с точки зрения юриспруденции.
"То, что в СМИ пишут, на мой взгляд, это достаточно абсурдный проект закона, который нивелирует все рыночные правила", - заявил Новак.
Как сообщалось, после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США будут конкурировать с газопроводом Северный поток-2.
Ещё на эту тему:
В Сенат США внесен законопроект о санкциях против инвесторов "Северного потока – 2"
Для помощи бизнесменам, попавшим под санкции Госдума утвердила в первом чтении создание офшоров в России
Газпром "засветил" свои активы в Британии по требованию суда
Санкции ЕС против России официально продлены
Министр энергетики РФ Новак пытался убедить членов правительства США что бизнес не связан с политикой
Компания Пригожина оспорила полномочия спецпрокурора США
Дерипаска планирует расторгнуть соглашение акционеров Rusal для вывода компании из-под американских санкций
Подсанкционный Дерипаска покинул совет директоров "Русала"
ЕС продлит санкции против России в конце июня - журналист
В Вашингтоне готовят новые санкции против России