Министр энергетики России прокомментировал возможное введение американских санкций по Северному потоку 2

12:57 20.07.2018 0 комментариев Россия

Законопроект американского сенатора Джона Барассо о санкциях против Северного потока - 2 является абсурдным и нивелирует все рыночные правила.

Об этом в пятницу, 20 июля, заявил министр энергетики России Александр Новак, передает РИА Новости, сообщает Корреспондент.net.

Как известно, Баррассо предложил закон, предполагающий введение антироссийских санкций из-за Северного потока - 2 и других энергетических экспортных газопроводов России и предоставление европейским партнерам стабильных энергоресурсов из США.

По словам Новака, он не видел этот законопроект, но его необходимо изучить с точки зрения юриспруденции.

"То, что в СМИ пишут, на мой взгляд, это достаточно абсурдный проект закона, который нивелирует все рыночные правила", - заявил Новак.

Как сообщалось, после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США будут конкурировать с газопроводом Северный поток-2.



Ещё на эту тему:

13:05 19.07.2018
​Власти РФ готовят экономику к системной реакции на зарубежные санкции
10:11 19.07.2018
В Сенат США внесен законопроект о санкциях против инвесторов "Северного потока – 2"
22:28 18.07.2018
Для помощи бизнесменам, попавшим под санкции Госдума утвердила в первом чтении создание офшоров в России
11:24 06.07.2018
Газпром "засветил" свои активы в Британии по требованию суда
19:39 05.07.2018
Санкции ЕС против России официально продлены
17:13 27.06.2018
Министр энергетики РФ Новак пытался убедить членов правительства США что бизнес не связан с политикой
11:49 26.06.2018
Компания Пригожина оспорила полномочия спецпрокурора США
10:23 05.06.2018
Банки Швейцарии заблокировали счета российского олигарха Вексельберга
14:23 29.05.2018
Дерипаска планирует расторгнуть соглашение акционеров Rusal для вывода компании из-под американских санкций
11:28 25.05.2018
Подсанкционный Дерипаска покинул совет директоров "Русала"
12:29 24.05.2018
ЕС продлит санкции против России в конце июня - журналист
13:21 17.05.2018
В Вашингтоне готовят новые санкции против России
Новости
Азербайджан Азербайджан
14:40 19.07.2018
Зачитан приговор гражданину Молдовы, который нанес банковской системе Азербайджана урон на 1,5 млн манатов
14:04 16.07.2018
Служба госбезопасности Азербайджана задержала лиц, участвовавших в боевых действиях в Сирии
11:39 12.07.2018
На встрече глав МИД Азербайджана и Армении обстоятельно обсужден переговорный процесс по урегулированию конфликта
12:26 11.07.2018
Азербайджанские суда выполняют дноуглубительные работы в российском секторе Каспия
Все новости страны
Армения Армения
11:46 19.07.2018
Новая власть Армении не изменила позиции по Крыму — МИД Армении
19:36 18.07.2018
Инцидент вокруг 102 военной базы РФ в Армении Российские военные со стрельбой ворвались в армянское село / Видео
12:26 18.07.2018
Правительство Армении разрабатывает программы под «солидную помощь» ЕС
16:40 16.07.2018
Армения объяснила желание сотрудничать с НАТО
Все новости страны
Болгария Болгария
19:24 19.07.2018
Китайская компания отказалась от концессии аэропорта в Пловдиве
16:54 18.07.2018
Каждая десятая плотина в Болгарии нуждается в ремонте
15:51 17.07.2018
Министр обороны: То, что в Болгарию тайно прилетают самолеты с нелегальными мигрантами - фальшивая новость!
20:21 16.07.2018
Российский турист поджог отель «Понтика» на болгарском курорте Черноморец
Все новости страны
Греция Греция
18:31 19.07.2018
Лавров отменил визит в Грецию, РФ вышлет греческих дипломатов
09:20 19.07.2018
Греция обвинила Россию в "постоянном неуважении"
18:42 18.07.2018
Греческий верховный суд отклонил жалобу на соглашение о переименовании Македонии
21:15 13.07.2018
Суд в Греции решил выдать россиянина Винника Франции
Все новости страны
Грузия Грузия
21:10 19.07.2018
Быть или не быть Грузии в НАТО, Путину ответили из Брюсселя
16:47 19.07.2018
Украина примет участие в военных учениях НАТО в Грузии
15:06 18.07.2018
Украина и Грузия обсудили возможность поездок между странами по внутренним паспортам
11:56 17.07.2018
В Грузию входит известная компания по производству яхт Azimut Benetti Group
Все новости страны
Молдова Молдова
15:09 20.07.2018
Молдова позаимствует опыт Хорватии в процессе евроинтеграции
12:03 20.07.2018
Что-то сгнило и не работает: Молдова про реакцию ОБСЕ на российские провокации в Приднестровье
17:40 19.07.2018
Стратегия обороны Молдовы признала войска РФ угрозой нацбезопасности
11:20 19.07.2018
Молдова создает национальный комитет финансовой стабильности
Все новости страны
Россия Россия
17:23 20.07.2018
Американского посла в России призывают покинуть свой пост, после саммита президентов двух стран
13:51 20.07.2018
Санкции отправили на дно новый флот ВМФ РФ — обзор нереализованных планов от Александра Коваленко
12:57 20.07.2018
Министр энергетики России прокомментировал возможное введение американских санкций по Северному потоку 2
13:05 19.07.2018
​Власти РФ готовят экономику к системной реакции на зарубежные санкции
Все новости страны
Румыния Румыния
13:20 18.07.2018
Часть национальных автомагистралей Румынии закрыли из-за наводнения
08:52 18.07.2018
Президент Европейской комиссии выступит посредником в конфликте между президентом и премьером Румынии
19:29 16.07.2018
В Румынии разбился второй за неделю военный самолет / Фото
18:34 13.07.2018
Румыния остановила полеты советских МиГ-21 после катастрофы на авиашоу
Все новости страны
Турция Турция
08:25 20.07.2018
Нежелание западных союзников делиться технологиями подталкивает Анкару к поиску альтернатив. С-400 или Patriot?
11:05 18.07.2018
Новое законодательство фактически заменит режим чрезвычайного положения в Турции
13:41 17.07.2018
Госдепартамент США хочет убедить Турцию отказаться от российских ракет
15:48 16.07.2018
Из Украины в Турцию доставили ключевого члена организации Гюлена
Все новости страны
Украина Украина
16:56 20.07.2018
«Севморзавод» исключен из действующего плана приватизации
16:29 20.07.2018
Ракетный корабль Черноморского флота РФ «Самум» учился стрелять по воздушным и морским целям
16:15 20.07.2018
79 літаків із 12 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 19 липня
16:02 20.07.2018
Вице-премьер Италии оправдал аннексию Россией Крыма и осудил Майдан
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс