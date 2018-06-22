Дожди в оккупированном Крыму не подняли уровень воды в Белогорском водохранилище

12:30 20.07.2018 0 комментариев Крым

Прошедшие в оккупированном Крыму обильные осадки не прибавили воды в одном из крупнейших водоемов полуострова – Белогорском водохранилище.

Об этом рассказал Крым.Реалии руководитель общественного движения «Свободный Крым» Виталий Хомутов, сообщают Новости Крыма.

«Сегодня побывал на Белогорском водохранилище в надежде, что шедшие три дня дожди подняли уровень воды в водоеме. Надежда не оправдалась, воды не прибавилось. Радует, что и не убавилось, так как последние три дня вода заметно уходила на несколько сантиметров в день», – рассказал общественник.

Белогорское водохранилище расположено в русле реки Биюк-Карасу, берущей свое начало с самого полноводного истока в Крыму – Карасу-Баши.

Ранее в оккупированном Крыму объявили режим чрезвычайной ситуации из-за засухи в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах.

 



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