Что-то сгнило и не работает: Молдова про реакцию ОБСЕ на российские провокации в Приднестровье

12:03 20.07.2018 0 комментариев Молдова

«Что-то сгнило и не работает в ОБСЕ», сказал председатель парламента Андриан Канду, комментируя реакцию Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе на перемещение российской бронетехники на трассе Рыбница-Тирасполь, которое произошло несколько недель назад.

Канду заявил, что вопрос о незаконном перемещении российской бронетехники в Зоне безопасности обсуждался 19 июля на заседании консультативной платформы по парламентскому контролю за реализацией политики реинтеграции Республики Молдова, сообщает DESCHIDE.MD.

«Следует констатировать, что механизмы предупреждения ОБСЕ несовершенны и работают с недостатками, что отметили наши коллеги. Это было передано ОБСЕ, потому что они должны улучшить механизмы оповещения, уведомления и распространения информации», — сказал спикер.

Канду допускает, что представители ОБСЕ намеренно делают вид, что не замечают, когда РФ нарушает какие-то положения.

«Что-то сгнило, что-то не работает, когда есть сигналы, констатации, фотографии и видеозаписи, четкая информация, а представители ОБСЕ или не видят, или не хотят видеть, или не знают, как передавать информацию и оповестить всех участников этого формата дискуссий», — отметил спикер.

Канду считает, что российские оккупационные войска решили поиграть мускулами после того, как ряд важных международных организаций потребовал вывести ОГРВ с территории Молдовы.

«Несомненно, эти перемещения связаны с определенными событиями, в том числе на международном уровне. Я говорю про резолюцию ООН о выводе армии России с территории Молдовы, за которой последовали резолюции ОБСЕ, Конгресса США и заявление НАТО. В результате, некоторые подумали, что нам надо передать сообщение. Это не реальная угроза. Это сигнал», — заключил Канду.

Напомним, ранее российские оккупационные войска дважды нарушили Соглашение 1992 г. 14 июня бронетехника разместилась на трассе Рыбница-Тирасполь по направлению к зоне Григориополь-Дубэсарь, а 23 июня вернулась. На военной технике не было ни опознавательных знаков, ни регистрационных номеров. Колонна также не остановилась по требованию военных наблюдателей.

Председатель делегации РФ в Объединенной контрольной комиссии Илья Уваров объяснил недавнее перемещение военной техники в приднестровском регионе повышенными мерами безопасности в связи с проведением в России Чемпионата мира по футболу.



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