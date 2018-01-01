Что бы предотвратить потери Украины от действий российских кораблей, необходимо создать минное заграждение.

Об этом в эфире «Громадського радіо» заявил экс-командующий ВМСУ вице-адмирал Сергей Гайдук, передает Флот - 2017.

Гайдук уточнил, что речь идет не о классических морских минах, имеющих ограничения по глубине (Азовское море имеет максимальную глубину в 14 метров).

«Но формирование взрывных (с противодесантными минами) и неразрывных ограждений является реальным шагом к предотвращению потерь», - убежден вице-адмирал.

На карты будут занесены все минные заграждения и торговые суда будут проводиться по фарватерам.

«Есть понятие фарватер военный контролируемый. Все минные поля и заграждения наносятся на карты. Караваны судов проводят по этим фарватерам", - пояснил Сергей Гайдук.

Справка

Сергей Анатольевич Гайдук (род. 25 июля 1963г. (54 года)- командующий ВМС Украины с 2 марта 2014 по15 апреля 2016,

1985 году закончил ЧВВМУ имени П. С. Нахимова. Служил на Северном флоте.

После распада СССР в начале 1990-х годов вернулся в Севастополь, продолжил военную службу в составе украинского флота.

Занимал должности начальника службы противолодочной борьбы штаба ВМС Украины, начальника Центра поисковых и аварийно-спасательных работ - начальника поисково-спасательной службы ВМС ВС Украины, первого заместителя начальника штаба Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.

2 марта 2014 года назначен исполняющим обязанности командующего ВМС ВС Украины. С 7 марта 2014 года -командующий Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

19 марта 2014 года Сергей Гайдук был задержан сотрудниками ФСБ России в здании штаба ВМС Украины в Крыму.

20 марта освобождён в районе села Чонгар у блокпостов на границе между Крымом и Херсонской областью Украины

Президент Украины 15.04.2016 своим указом освободил вице-адмирала от должности командующего ВМС.

В октябре 2017 года был уволен в запас.

С февраля 2018 года руководит Ассоциацией ветеранов ВМС Украины