Гайдук предложил заминировать Азовское море
|11:37 20.07.2018
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|Крым
Что бы предотвратить потери Украины от действий российских кораблей, необходимо создать минное заграждение.
Об этом в эфире «Громадського радіо» заявил экс-командующий ВМСУ вице-адмирал Сергей Гайдук, передает Флот - 2017.
Гайдук уточнил, что речь идет не о классических морских минах, имеющих ограничения по глубине (Азовское море имеет максимальную глубину в 14 метров).
«Но формирование взрывных (с противодесантными минами) и неразрывных ограждений является реальным шагом к предотвращению потерь», - убежден вице-адмирал.
На карты будут занесены все минные заграждения и торговые суда будут проводиться по фарватерам.
«Есть понятие фарватер военный контролируемый. Все минные поля и заграждения наносятся на карты. Караваны судов проводят по этим фарватерам", - пояснил Сергей Гайдук.
Справка
Сергей Анатольевич Гайдук (род. 25 июля 1963г. (54 года)- командующий ВМС Украины с 2 марта 2014 по15 апреля 2016,
1985 году закончил ЧВВМУ имени П. С. Нахимова. Служил на Северном флоте.
После распада СССР в начале 1990-х годов вернулся в Севастополь, продолжил военную службу в составе украинского флота.
Занимал должности начальника службы противолодочной борьбы штаба ВМС Украины, начальника Центра поисковых и аварийно-спасательных работ - начальника поисково-спасательной службы ВМС ВС Украины, первого заместителя начальника штаба Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.
2 марта 2014 года назначен исполняющим обязанности командующего ВМС ВС Украины. С 7 марта 2014 года -командующий Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.
19 марта 2014 года Сергей Гайдук был задержан сотрудниками ФСБ России в здании штаба ВМС Украины в Крыму.
20 марта освобождён в районе села Чонгар у блокпостов на границе между Крымом и Херсонской областью Украины
Президент Украины 15.04.2016 своим указом освободил вице-адмирала от должности командующего ВМС.
В октябре 2017 года был уволен в запас.
С февраля 2018 года руководит Ассоциацией ветеранов ВМС Украины
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